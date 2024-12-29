Кремль, несмотря на санкции, продолжает ввозить люксовые иномарки: The Times раскрыло схему

Россия продолжает получать элитные автомобили западных брендов через третьи страны, несмотря на санкции. Схемы обхода работают, а цепи поставок только усложняются.

Видео дня

Об этом пишет The Times. Западные санкции, введенные после полномасштабного вторжения России в Украину, должны были ограничить доступ страны к предметам роскоши, высокотехнологичной продукции и финансовым активам.

Среди попавших под запрет товаров оказались и элитные автомобили. Однако, как показывают журналистские расследования, санкции не остановили поток дорогих автомобилей в Россию, а лишь усложнили их маршрут.

Как работает схема обхода санкций

Журналист The Times Эд Конвей проследил, как новый Range Rover, изготовленный в Великобритании, оказался на территории России, несмотря на санкции. Схема выглядит следующим образом:

перевозки до границ Грузии и России: автомобиль вместе с другими элитными машинами, такими как Mercedes G-wagon, BMW, Porsche и Lamborghini, доставляют на пограничную стоянку;

фиктивный транзит: водители предоставляют пограничникам документы, свидетельствующие, что машины направляются в Казахстан. Формально это позволяет пересечь российскую границу, не нарушая таможенных правил;

водители предоставляют пограничникам документы, свидетельствующие, что машины направляются в Казахстан. Формально это позволяет пересечь российскую границу, не нарушая таможенных правил; исчезновение по учету: оказавшись на территории России, автомобили остаются в стране, не фигурируя в официальных таможенных данных. Это усложняет контроль и создает впечатление, что экспорт в РФ прекратился.

Санкции привели к резкому росту экспорта элитных автомобилей в страны Кавказа и Центральной Азии, в том числе в Грузию, Азербайджан и Казахстан. Например:

Азербайджан, ранее второстепенный рынок, опередил Португалию и Швецию по объему импорта европейских автомобилей;

экспорт товаров двойного назначения, в том числе деталей для беспилотников, вырос в Кыргызстан.

Британские автопроизводители, такие как BMW, уже признали продажу "более 100" автомобилей через серые рынки, несмотря на запрет официального экспорта в Россию. Грузия стала ключевой транзитной страной для запрещенных товаров. Машины и другие предметы роскоши перевозят через Кавказский регион в Россию. Для этого используются:

фиктивные документы;

перегрузка на границе;

декларирование транзита.

Состоятельные россияне нанимают контрабандистов и личных покупателей, организующих доставку дорогих автомобилей в Москву или Санкт-Петербург. Обход санкций имеет значение не только для России, но и для глобальной экономики.

опыт России изучает Китай: пекин внимательно анализирует, как Москва обходит санкции, чтобы подготовиться к возможным ограничениям в случае конфликта с Тайванем;

пекин внимательно анализирует, как Москва обходит санкции, чтобы подготовиться к возможным ограничениям в случае конфликта с Тайванем; сложности глобализации: санкции показали, что современные цепи поставок нельзя полностью заблокировать. Если Россия использует Кавказ и Центральную Азию для транзита товаров, Китай может применить подобную стратегию, используя государства-сателлиты, например, Вьетнам.

"Санкции в случае глобального конфликта могут усложнить торговлю, но не остановить ее. Цепи поставки становятся лишь более запутанными", – подчеркивает Эд Конвей.

Ситуация с элитными автомобилями показывает, что санкции не могут полностью остановить поток товаров в Россию. Даже сложные и дорогостоящие товары, такие как автомобили, находят свои пути к конечным потребителям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Евросоюзе (ЕС) намерены ввести санкции против российского "теневого танкерного флота". Это станет ответом ЕС на повреждение кабелей электроснабжения и передачи данных в Балтийском море судном, являющимся частью этого флота.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!