ЕС накажет Россию за разорванный кабель на Балтике: против "теневого флота" уже готовят новые санкции

В Евросоюзе (ЕС) намерены ввести санкции против российского "теневого танкерного флота". Это станет ответом ЕС на повреждение кабелей электроснабжения и передачи данных в Балтийском море судном, которое является частью этого флота.

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С таким заявлением выступили Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности. В нем отмечается: в настоящее время угрозы безопасности электроснабжения в регионе нет.

"Подозреваемое судно является частью теневого флота России, который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предложим меры, включая санкции, направленные на этот флот", – говорится в заявлении.

При этом подчеркивается: ЕС также намерен усилить меры по защите подводных кабелей. Ожидается, что они будут включать:

улучшенный обмен информацией;

внедрение новых технологий обнаружения;

подводный ремонт;

международное сотрудничество.

"Теневой флот" – это группа старых танкеров, которые Россия использует для обхода международных санкций. Они перевозят нефть, оружие и зерно, часто пренебрегая требованиями по страхованию и безопасности. Такие суда не контролируются западными поставщиками страховых услуг, что создает угрозы как экономике, так и экологии.

Что предшествовало

Ранее Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S – после того, как 25 декабря в Балтийском море произошел сбой в работе электрокабеля Estlink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию. По данным западных СМИ, танкер под флагом Островов Кука перевозил нефть из России в Египет.

При этом судно связывают с так называемым теневым флотом России. По данным сервиса мониторинга морского движения Marinetraffic, судно существенно снизило скорость в момент, когда в работе кабеля начали фиксировать помехи.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ЕС и 12 стран Северной Европы намерны усиливают контроль за "теневым" флотом России. Новые меры предусматривают проверки страховых документов, санкции и задержания судов, нарушающих международные нормы.

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