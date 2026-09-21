Кредитование бизнеса в Украине растет рекордно долго: что показали данные НБУ

Украинские банки продолжают наращивать кредитование бизнеса несмотря на войну и высокие риски. По данным Национального банка Украины (НБУ), нынешний период роста кредитования длится дольше всего более чем за 15 лет, а количество активных корпоративных заемщиков за последнее десятилетие удвоилось.

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На эту динамику обратил внимание глава НБУ Андрей Пышный в своей колонке на "Укринформе". По его словам, банковская система уже имеет значительный опыт работы в условиях масштабных экономических потрясений и сохраняет способность финансировать предприятия даже во время полномасштабной войны.

Количество активных заемщиков удвоилось

За последние десять лет количество активных корпоративных заемщиков в украинских банках выросло вдвое. "Это результат реализации Стратегии развития кредитования, согласно которой Национальный банк взвешивает любые регуляторные решения, оценивая их влияние на способность банков финансировать экономику. С учетом этого принципа внедрены европейские требования к капиталу, новые подходы к оценке инвестиционных проектов, отдельные процедуры оценки рисков для кредитов оборонно-промышленного комплекса и бизнеса на прифронтовых территориях, стимулы для краткосрочных реструктуризаций и тому подобное", – пояснил Пышный.

В то же время кредитование бизнеса не прекращалось даже после начала полномасштабного вторжения. В НБУ отмечают, что банки продолжили поддерживать предприятия несмотря на резкое падение экономической активности и значительный рост военных рисков.

Отдельно регулятор обращает внимание на опыт 2022 года. Тогда экономика Украины сократилась примерно на треть, однако банки признали дефолт лишь у 20% бизнес-клиентов. Часть компаний, которые тогда столкнулись с проблемами, впоследствии возобновила работу и получила дополнительное финансирование.

Аграрии среди лидеров

Одним из наиболее заметных направлений остается кредитование аграрного сектора. По данным НБУ, годовые темпы роста кредитования аграрного бизнеса достигли рекордного уровня за весь период наблюдений.

При этом аграрные кредиты растут быстрее, чем общий кредитный портфель предприятий. Для банков это означает сохранение спроса на финансирование со стороны компаний, работающих в реальном секторе экономики.

НБУ считает важным сохранить доступ к кредитам для жизнеспособных предприятий, даже если они временно сталкиваются с трудностями из-за войны. Речь идет о компаниях, которые несут убытки из-за повреждения производственных мощностей, перебоев с электроэнергией или проблем с логистикой, но имеют возможность продолжать работу. По оценке регулятора, способность банков адаптировать условия финансирования к таким ситуациям вместе с адаптивностью самого бизнеса позволяет поддерживать кредитную активность даже при высокой неопределенности.

Как сообщал OBOZ.UA, для этого НБУ расширит перечень имущества для залога по кредитам для бизнеса. Речь идет, в частности, о возможности использовать в качестве приемлемого обеспечения дебиторскую задолженность или имущественные права на доходы от реализации товаров и услуг.

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