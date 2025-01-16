В Украине намерены закрыть корпоративную лазейку на сотни миллионов гривен: за что хотят голосовать нардепы

В Украине намерены закрыть коррупционную лазейку в законодательстве, позволяющую выкупать государственное и коммунальное имущество по заниженной цене и которая уже принесла ущерба на 552 млн грн. Для этого нардепам нужно принять законопроект №12230.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), который является одним из авторов документа. Он объяснил, что сейчас можно:

Арендовать коммунальное имущество.

Провести на нам "улучшение" на 25% стоимости.

​​Выкупить это имущество "за копейки" без проведения аукциона.

"В Киеве так отдали 7593 кв. м теннисных кортов за 13,5 млн грн вместо 75 млн грн. ... Будет наш законопроект №12230, который закрывает эту коррупционную лазейку. ... Только аукционы! И да, арендатор получит компенсацию за реальные расходы, если не купит имущество", – говорится в сообщении.

При этом нардеп отметил: по данным Transparency International, проданное без конкуренции имущество теряет сразу 45% стоимости. Таким образом, лазейка уже нанесла общинам ущерба на общую сумму более 552 млн грн.

"Надеюсь, Рада сегодня схему закроет", – резюмировал Железняк.

В то же время, согласно пояснительной записке к законопроекту, в случае его принятия будет внедрен механизм проведения аукциона с применением преимущественного права арендатора на приобретение имущества. на аукционе. Однако не по желаемой им цене – а по "самой высокой, которая была предложена во время проведения аукциона".

"Кроме того, будет введен переходный период в год, который даст возможность арендаторам, получившим разрешение на осуществление неотъемлемых улучшений и приступили к процедуре выкупа, завершить выкуп таких объектов. Таким образом будет невозможен внеконкурентный выкуп арендованного государственного и коммунального имущества", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный ботанический сад им. Гришко заключил инвестиционный договор на земельный участок с "КСМ Групп". Ботанический сад входит в структуру Национальной академии наук (НАН), при этом "КСМ Групп" уже попадали в скандалы в связи с застройкой земли и коррупционные расследования.

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