Контрабанда техники Apple в Украине: дело о 'ничейных смартфонах' направили в суд

Бюро экономической безопасности передало в суд дело о контрабанде техники Apple в Украине. Чтобы избежать ответственности, компания, объявившая себя владельцем изъятых гаджетов марки Apple, вместо уплаты налогов, обращалась к народным депутатам и подала в суд поддельные документы.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ. Так, детективы разоблачили мужчину, который из Венгрии по поддельным таможенным документам завез в Украину MacBook, AirPods, Apple Watch и Iphone.

Автомобиль с контрабандой въехал через "зеленый коридор" пункта пропуска Закарпатской таможни. Техника марки APPLE не имела соответствующего оформления, а мужчина не уплатил более 14 млн. налогов.

В дальнейшем вся продукция была изъята, на нее был наложен арест.

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Но компания, объявившая себя собственником имущества, пыталась снять арест.

С этой целью ее представители обращались во Временную следственную комиссию Верховной Рады под председательством одного из народных депутатов Украины.

Однако при проверке документов, которые предприятие предоставило депутатам, было установлено, что бумаги имеют признаки подделки. В частности, накладные-требования относительно якобы внутреннего перемещения товаров выданы уже после задержания вышеупомянутого груза.

Уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Кроме того, по материалам БЭБ направлены в Высший антикоррупционный суд Украины и Береговский районный суд Закарпатской области обвинительные акты в отношении таможенников, способствовавших в незаконном ввозе указанных товаров без уплаты соответствующих таможенных платежей.

Напомним, ранее по делу о незаконном ввозе в Украину техники Apple на 100 млн грн появились новые доказательства. Перевозчика уже арестовали, кроме того, был обнаружен служебный подлог.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее из Львовской таможни уволили двух работников, пропустивших через границу грузовик с контрабандой. Уголовное наказание представители таможни не понесли.

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