Конкуренция на рынке труда в Украине значительно возросла: в каких областях легче всего найти работу

В Украине рынок труда претерпел изменения: из-за уменьшения количества кандидатов и вакансий конкуренция за рабочие места возросла. Легче всего трудоустроиться сейчас в Черновицкой и Закарпатской областях, где сохраняется самая низкая конкуренция, а количество соискателей работы увеличилось.

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Об этом идет речь на одном из профильных порталов для поиска работы. В ноябре количество кандидатов, активно искавших работу, уменьшилось на 5% по сравнению с октябрем, составив 203 077 человек.

Это понижение сопровождалось сокращением количества вакансий, что привело к росту конкуренции. Среднее количество отзывов на одну вакансию выросло.

Особо интересные изменения наблюдались в областях с традиционно низкой конкуренцией. В Черновицкой и Закарпатской областях количество кандидатов увеличилось на 8% и 4% соответственно. Это создает новые возможности для работодателей в этих регионах, где конкуренция за рабочие места раньше была минимальной.

В то же время, в регионах, обычно имеющих высокую конкуренцию, эта тенденция сохраняется. Самая большая борьба за вакансии остается в крупных городах и на отдаленных позициях.

В ноябре наиболее востребованными среди соискателей оставались должности, предусматривающие работу с клиентами. В частности, директ-менеджеры и специалисты чата в среднем сталкивались с конкуренцией, превышающей общие показатели в 20-30 раз.

Удаленная работа продолжает оставаться популярной среди кандидатов. Если ваша компания испытывает трудности с закрытием вакансий, стоит рассмотреть возможность перехода на дистанционный формат сотрудничества.

Практически все отрасли фиксировали снижение количества кандидатов, за исключением сферы "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм", продемонстрировавшей рост на 2%. Такая тенденция может быть связана с началом подготовки к новогодним праздникам, что повышает спрос на персонал в этой сфере. Еще одним интересным демографическим сдвигом стал рост числа несовершеннолетних соискателей работы, который составил 10%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине работодатели готовы платить более 40 000 грн узкопрофильным специалистам, таким как брокеры, медиабаеры, стоматологи, водители-международники и трейдеры из-за высокого спроса на их услуги. Наибольший рост зарплат наблюдается в отраслях "Охрана", "Недвижимость" и "Продажи".

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