Конец транзита: "Газпром" приступил к сокращению поставок газа через Украину

"Газпром" сокращает поставки газа в Европу через Украину, а с 1 января 2025 года транзит прекратится полностью. Европа заранее подготовилась, обеспечив альтернативные маршруты поставок.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на рыночное сообщение российского концерна. Это событие проходит накануне истечения срока действия транзитного контракта между Украиной и Россией, который длился пять лет. Уже с 1 января 2025 транзит газа через Украину прекратится полностью.

Основной причиной прекращения является отсутствие нового соглашения между Украиной и Россией о транзите газа. Украинская сторона отказалась от переговоров, а президент России Владимир Путин также отметил, что новый договор к началу 2025 г. заключить невозможно.

В преддверии прекращения транзита объемы прокачки газа через Украину уже были снижены. 30 декабря они составляли 42,4 миллиона кубометров, а 31 декабря – всего 37,2 миллиона кубометров.

По информации издания для Украины, прекращение транзита означает потерю около 800 миллионов долларов ежегодного дохода от транзитных платежей. Россия, в свою очередь, потеряет около 5 миллиардов долларов от продажи газа европейским потребителям. Европейские страны заранее подготовились к прекращению поставок газа через Украину:

Словакия, Чехия, Австрия и другие страны нашли альтернативные маршруты;

Венгрия продолжит получать газ через газопровод "Турецкий поток";

Европейский Союз с 2022 года значительно сократил зависимость от российского газа, увеличивая импорт энергоносителей из США, Норвегии и Катара.

Аналитики прогнозируют, что прекращение транзита через Украину не повлечет за собой значительный рост цен на газ в Европе. По сравнению со скачком цен в 2022 году, рынок в настоящее время значительно стабильнее благодаря альтернативным источникам энергии.

Прекращение транзита через Украину символизирует потерю Россией ведущей позиции на европейском газовом рынке. Для Европы это продолжение стратегии уменьшения зависимости от российских энергоносителей, что также влияет на экономику и промышленный потенциал России.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на европейский природный газ выросли после того, как российский диктатор Владимир Путин подверг сомнению вероятность заключения соглашения о сохранении поставок газа в Европу через Украину. 27 декабря эталонные фьючерсы подскочили на 5%.

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