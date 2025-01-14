Чехия наконец-то готова к полному переходу на поставки нефти западным маршрутом – то есть по Трансальпийскому нефтепроводу. TAL, транспортирующий нефть из морского терминала в итальянском порту Триест, позволит Чехии импортировать не менее четырех миллионов метрических тонн нефти в год и, таким образом, отказаться от российской нефти.

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Об этом заявил премьер Чехии Петр Фиала, объявив о завершении модернизации нефтепровода TAL. По его словам, технологические модификации по расширению итальянского трубопровода полностью завершены и он уже функционирует.

Премьер Чехии уточнил, что общий объем импорта нефти в страну составляет восемь миллионов метрических тонн в год. Таким образом, четырех тонн из TAL будет достаточно, чтобы покрыть спрос на нефть в стране и разорвать поставки из России.

"Расширение пропускной способности нефтепровода TAL сейчас завершено. Россия больше не может шантажировать нас таким образом", – заявил господин Фиала.

Как сообщал OBOZ.UA, из восьми тонн сырой нефти, ежегодно получаемых чешскими НПЗ, не менее 58% составляла нефть из российского трубопровода "Дружба". Еще в прошлом году в Чехии заявляли, что завершат модернизацию TAL до конца 2024 года, хотя и рассчитывают в будущем пользоваться нефтепроводом "Дружба" (уже после завершения войны в Украине и по условию украинской победы).

В свою очередь правительство Чехии заявило, что работы по модернизации TAL "были завершены в рекордно короткие сроки". Минфин страны, являющийся 100% владельцем оператора нефтепровода Mero, реализовал расширение пропускной способности нефтепровода TAL за счет собственных финансовых ресурсов.

Общая стоимость работ составила около 1,5 млрд крон.

Трансальпийский нефтепровод работает с 1967 года. Он принадлежит консорциуму из восьми нефтяных компаний, включая указанного оператора Mero и мировых гигантов Shell, Eni, Exxon Mobil и т.д.

Напомним, что именно чехи поставили Украине восемь новых поводов для модернизации атомных электростанций, установленных на Ровенской АЭС. Причем, чтобы скрыть сотрудничество от России в условиях войны, снабжение осуществлялось втайне.

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