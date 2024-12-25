Страна ЕС тайно поставляла Украине детали для АЭС: от кого прячутся
Чешская компания Škoda JS поставила Украине восемь новых приводов для модернизации атомных электростанций, их установят на Ровенской АЭС. Чтобы скрыть сотрудничество от России в условиях войны, поставки осуществлялись втайне.
Об этом сообщают чешские СМИ, ссылаясь на представителей компании. Новые приводы помогают обеспечить стабильное электроснабжение, несмотря на постоянные российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.
"Из-за неоднократных атак России на энергетическую инфраструктуру мы сообщаем о приказе только сейчас, когда выгрузили последний груз в пункте назначения", – говорит представитель компании Карел Самек.
Данная партия завершает подписанный в 2019 году контракт на поставки 76 приводов. Из-за COVID-пандемии, полномасштабного вторжения РФ в Украину и санкций (владелец Škoda JS был гражданин России) поставки затянулись.
Поставляемые приводы используются для реакторов типа ВВЭР-440. Коммерческий директор Škoda JS Петр Альтшуль называет его компанию единственным в мире (за исключением компаний в РФ) производителем приводов такого типа, которые могут использоваться на украинских АЭС. Большинство поставленных приводов уже были установлены и введены в строй, остальные готовы к замене тех, срок эксплуатации которых уже истек.
На данный момент компания ведет переговоры о поставках модернизированной версии приводов для Южноукраинской АЭС. Соответствующий контракт может быть подписан в течение следующего года.
Ранее миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) задокументировала повреждение критических для работы украинских АЭС подстанций, появившихся в результате российских атак. А 12 декабря Совет управляющих МАГАТЭ на инициированном Украиной внеочередном заседании принял резолюцию о недопустимости российских атак на критически важную для работы АЭС инфраструктуру.
Но, как уже сообщал OBOZ.UA, уже на следующий день Россия совершила очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, в частности, критические для работы украинских АЭС подстанции. Из-за этого на пяти из девяти работающих энергоблоков пришлось уменьшать мощность генерации.
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