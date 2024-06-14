Кому в госсекторе платят миллион в месяц: руководители госпредприятий зарабатывают больше министров, а простые служащие массово увольняются

В Украине наибольшую зарплату среди госбанкиров за май 2024 получил председатель ПриватБанка Герхард Беш – более 1,1 млн грн. На втором месте с небольшим отрывом – глава Ощадбанка Сергей Наумов (на 69 тыс. меньше, чем у коллеги в "Привате"). Банкиры в госбанках – едва ли не самые высокооплачиваемые менеджеры.

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Вместе с тем с января некоторым госслужащим зарплаты снизили почти вдвое. А министры, управляющие отраслями, получают в десятки раз меньше, чем руководители подконтрольных их ведомству предприятий.

OBOZ.UA начинает серию публикаций о зарплатах в разных отраслях и на государственных предприятиях. В первой публикации – о том, сколько заплатили руководителям госбанков в мае.

Миллионные зарплаты в госбанках

Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов до удержания налогов получил зарплату в 1,1 млн грн в мае. Его замы заработали в мае от 479 тыс. до 760 тыс. грн.

Всего в правлении:

председатель;

пять заместителей председателя;

два члена правления.

ПриватБанк – крупнейший украинский банк, поэтому зарплаты здесь могут быть несколько выше. Председатель правления Герхард Беш до налогообложения заработал 1,1 млн грн. А его заместители – от 894 тыс. до 972 тыс. грн.

В правлении:

председатель;

двое заместителей;

четыре члена правления.

И. о. главы правления Укргазбанка Родион Морозов заработал в мае 870 тыс. грн. Это гораздо меньше, чем у его коллег из госбанков. Члены правления заработали от 550 тыс. до 968 тыс. грн.

В правлении:

и. о. председателя;

шесть членов правления.

Глава правления Укрэксимбанка Сергей Ермаков в мае заработал 1 млн грн. Члены правления – от 766 тыс. до 1,2 млн грн.

В правление входят:

председатель;

три члена правления.

Председатель правления "Сенс Банка" Алексей Ступак в мае получил 953 тыс. грн. Это сумма до налогообложения. Члены правления заработали от 652 тыс. до 750 тыс. грн, а заместитель председателя правления – 761 тыс. грн.

Члены правления:

председатель;

заместитель председателя;

три члена правления.

Следует отметить, что в Украине очень ограниченный круг специалистов, отвечающих требованиям для должности председателя правления банка. Для этого необходимо иметь опыт работы в банковской сфере, отвечать требованиям НБУ, иметь авторитет в банковской сфере, лидерские навыки. При этом в должностях такого уровня зарплаты переваливают за миллион гривен в месяц. Так что если бы в государственных банках значительно снизили зарплаты руководству, они бы перешли на работу в другие организации.

Чиновникам платят в разы меньше, чем сотрудникам госпредприятий

"С начала года моя зарплата упала почти в два раза. Я начальник отдела. У меня была зарплата до 40 тыс., и это со ставкой в 11 тыс. Остальное – премии. Сейчас у меня ставка 19 тыс. грн, но премии ограничили так, что зарплата упала почти вдвое. И я еще начальник отдела, то у меня относительно высокая зарплата. А главные специалисты вместо 25 тыс. зарабатывают теперь 18 тыс. грн и массово увольняются", – рассказал OBOZ.UA сотрудник одного из министерств.

Такое снижение зарплат стало следствием реформы оплаты труда госслужащих, внедренной с 1 января. Раньше органы власти получали бюджет на зарплаты на все штатные должности, но если часть их были вакантными, "лишние" средства могли перераспределять между работниками. В результате у некоторых премии были в разы выше, чем размер оклада.

В Кабмине решили, что это неправильно. Потому повысили оклады и ограничили премии максимальным размером 30%. Для некоторых работников такая ситуация действительно стала выгодной. Однако для большинства это привело к существенному уменьшению заработных плат.

Лучшее положение на государственных предприятиях. Они не зависят от решений правительства о размере заработных плат и потому могут сохранять рыночные зарплаты. Особенно ощущается разница между зарплатами у руководства высшего звена.

И возникает ситуация, когда отвечающий за всю отрасль министр получает 80 тыс. грн и распоряжается бюджетами в десятки миллиардов, тогда как председатель правления государственной компании получает в разы больше и отвечает только за свое предприятие.

Речь идет не только о гигантах типа "Нафтогаза". К примеру, в прошлом году руководитель Администрации морских портов Юрий Литвин (часть зарплаты он получил в "Укрводшляхе") зарабатывал ежемесячно 207,4 тыс. грн.

Игорь Смелянский, глава "Укрпочты", декларацию не заполняет, зарплаты предприятие перестало публиковать еще в начале 2022-го. В декабре 2021 года он получил 695 232 грн оклада, 104 284 грн надбавки и 531 759 индексации (в сумме это 1 331 275 грн).

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов в 2019-м в среднем зарабатывал 26 тыс. грн, а когда его назначили главой "Нафтогаза", заработная плата взлетела. В декларации за 2023 год он указал среднюю месячную зарплату в размере 1 781 025 грн. Кстати, это почти в 22 раза больше, чем зарабатывает премьер-министр.

Зарплаты топ-менеджеров крупных компаний не могут быть низкими. Украинцам годами объясняли необходимость внедрения рыночных заработных плат в корпоративном секторе. Однако при этом также не могут быть низкими заработные платы чиновников.