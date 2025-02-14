Кому найти работу легче всего: украинцам рассказали о самых востребованных профессиях

Рынок труда в Украине стремительно меняется: растет спрос на работников в сфере торговли, строительства и транспорта. Наиболее востребованы специалисты – водители, строители, слесари, бухгалтеры и инженеры.

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Об этом Государственный центр занятости рассказал в комментарии СМИ. По состоянию на 5 февраля 2025 года, в Украине 123 тысяч человек активно ищут работу. Из них 100 тысяч официально зарегистрированы как безработные. В то же время, на "Едином портале вакансий" размещена 221 тысяча предложений работы.

Однако точный уровень безработицы определить сложно, поскольку Государственная служба статистики не проводит соответствующие исследования с 2022 года из-за военных действий. Поэтому фактический уровень безработицы может быть значительно выше официальных показателей.

В прошлом году в центры занятости обратилось 478 тысяч украинцев в поисках работы, что свидетельствует о значительной потребности в помощи с трудоустройством. Больше всего обращений зафиксировано в крупных городах – Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Одессе и Запорожье.

Какие профессии наиболее востребованы

Несмотря на сложную ситуацию, работа в Украине есть, и спрос на некоторые специальности остается стабильным. Среди них:

торговля и сфера услуг:

продавцы – 18 тыс. вакансии;

администраторы – 7 тыс;

повара – 5 тыс.

баристы, официанты, охранники, пекари – по 2 тыс. на каждую профессию.

рабочие специальности:

водители – 10 тыс. вакансии;

слесари – 5 тыс;

швеи, электричества, электромонтеры – по 2 тыс.

специалисты и профессионалы:

бухгалтеры – 7 тыс;

инженеры – 6 тыс.;

врачи, фармацевты, учителя, экономисты – от 1 до 4 тыс.;

неквалифицированная работа:

грузчики – 4 тыс;

уборщики и кладовщики – 3 тыс;

подсобные рабочие – более 1 тыс.

Рынок труда испытывает нехватку кадров в связи с мобилизацией мужчин на военную службу. Это создает трудности для работодателей в традиционно "мужских" сферах, таких как строительство, транспорт и промышленность. Наиболее востребованными сейчас являются:

строители;

сварщики;

слесари;

электромонтеры;

водители.

В ответ на дефицит рабочей силы женщины все активнее овладевают ранее "мужскими" профессиями. В 2024 году официально трудоустроились:

274 женщины как станочницы;

238 – в качестве машинистки насосных установок;

104 – в качестве машинистки крана;

97 – как слесарь;

92 – как водители грузовиков;

72 – в качестве груза;

64 – как оператор станков с ЧПУ.

Еще одной тенденцией является рост числа работающих подростков. По данным Государственного центра занятости, в 2024 году услугами службы воспользовались 397 несовершеннолетних, из которых 210 получили работу. Это вдвое больше, чем в 2023 году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начал расти спрос на государственные должности из-за возможности получить бронь от мобилизации, в то время как в строительстве, транспорте и промышленности наблюдается острая нехватка кадров. Дисбаланс между образованием и реальными потребностями рынка труда остается одной из ключевых проблем, которые необходимо решать для стабильности экономики.

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