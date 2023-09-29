Компания экс-нардепа пытается захватить земли и водоемы на Киевщине: приватизировали даже дамбы 

Компания "Забирье" (принадлежит экс-нардепу Геннадию Руденко) пытается доказать свое право собственности на 125 га земли в селе Бобрица. На участке земли, в том числе, находятся зарыбленные пруды (государственные водоемы). В собственности компании оказались даже гидросооружения (дамбы).

Как пишет издание КВ, в 1998 году Государственное производственное сельскохозяйственное рыбоводное предприятие "Забирье" было преобразовано в Открытое акционерное общество (сейчас – ООО "Забирье"), в перечне его недвижимого имущества в административных границах села Бобрица числились только цех кормов, гараж на 2 авто, пруд № 1 и 2, дорога вокруг прудов №1-№3, осушительный канал "Бобрица", емкость 5 м куб и емкость 10 м куб. Никаких гидросооружений/дамб там не было.

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При этом известно, что Киевский апелляционный хозяйственный суд постановлением от 01 апреля 2013 года по делу № 12/116-12/21 признал право собственности на указанные водные объекты (упомянутые выше ставы нагулы №1 и №2.- KВ) за государством, что подтверждается информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

"Поскольку никаких документов по передаче дамб не существовало (да и нельзя их передавать в частную собственность) Киево-Святошинской окружной прокуратурой 11.10.2022 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по №42022112200000456, поскольку ч.2.ст.5 ЗУ "О приватизации государственного имущества", соответственно это признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 с.190 УК Украины – завладение имуществом государственной собственности путем обмана, совершенного по предварительному сговору лиц. Речь идет о подделке документов, на основе которых провели регистрацию (скан прилагается)", – отметил депутат Белгородского сельского совета Роман Иваненко.

По его словам, именно пользуясь выписками о регистрации дамб, представители ПАО, затем ООО "Забирье" обращались сначала в Бобрицкий сельсовет, а затем и в Белогородский сельсовет по оформлению им земельного участка площадью примерно в 125 гектаров под водными объектами, но компании отказывали из-за отсутствия оснований для этого.

Эту ситуацию глава постоянной комиссии Киевского областного совета (КОР) по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, охоты, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций, адвокат Роман Титикало прокомментировал KВ следующим образом:

"Ситуация возмутительная. Указанный водный объект действительно находится в государственной собственности. Поэтому мной, как главой профильной комиссии КОР, было направлено обращение в БУВР среднего Днепра с просьбой отменить изменения внесенные в Режимы работы искусственных водных объектов на реке Бобрица на 2023 год. Кроме того, я направил обращение в правоохранительные органы. Вода и водные объекты являются достоянием всего Украинского народа, ограничивать право людей противоправно".

Конечным бенефициаром "Забирье" является Геннадий Руденко. Он известен тем, что был народным депутатом Украины Верховной Рады 4-го созыва, членом СДПУ(о), Председателем Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, а также доверенным лицом кандидата на пост президента Украины Виктора Януковича в 151 ном избирательном округе (г. Миргород).

Как ранее писал OBOZREVATEL, компания "Полли-Сервис" (создана менеджерами скандального ЕГАПС) только за неполные 9 месяцев 2023 года "выиграла" тендеры на 1,9 млрд грн, а в прошлом году – на 7 млрд. Этих денег хватило бы на покупку 140 тыс. коммерческих дронов, которые используют ВСУ. Но вместо помощи фронту деньги тратятся на бумагу.

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