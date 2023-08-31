Комиссии за оплаты картой увеличат: Visa и Mastercard приготовили новые условия 

Visa и Mastercard планируют добавить новые комиссии по картам в ближайшие месяцы. Комиссию платят розничные продавцы, которые принимают оплату картой.

Видео дня

О планах стало известно Bloomberg News. Дополнительные сборы Visa за онлайн-транзакции начнутся в октябре, а в апреле последуют новые сборы за коммерческие кредитные, дебетовые и предоплаченные карты. В документе говорится, что для Mastercard новая комиссия за предварительную авторизацию покупок по кредитной карте начнется в октябре.

По данным торгово-консалтинговой компании CMSPI, из-за увеличения комиссий продавцы будут платить более 500 миллионов долларов в виде дополнительных комиссий каждый год. В последние годы так называемые комиссии за обмен стали спорным вопросом.

Хотя Visa и Mastercard устанавливают ставки этих комиссий, именно банки, выпускающие карты, удерживают большую часть комиссий. Даже если они составляют всего несколько центов за покупку, эти затраты в последние годы растут, поскольку все больше потребителей используют кредитные карты, с которых обычно взимаются более высокие комиссии за обмен, чем с дебетовых карт.

По данным отраслевого издания Nilson Report, в прошлом году американские торговцы потратили рекордные 160,7 млрд долларов на комиссии, что на 16,7% больше, чем в 2021 году. Visa и Mastercard не сразу ответили на запросы о комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!