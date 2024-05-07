Коломойскому не вернут ПриватБанк: все судебные дела с бывшими акционерами закрыты

Суд в Киеве отклонил иск бывших владельцев ПриватБанка о возвращении контрольного пакета акций, закрыв все производства по их иску. Решение суда базируется на законе, исключающем возможность восстановления прав предыдущих владельцев на акции.

Об этом сообщил Национальный банк Украины ( НБУ ). "Хозяйственный суд города Киева подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам", – говорится в сообщении.

Решением Хозяйственного суда города Киева от 7 мая 2024 было завершено рассмотрение дела, касавшегося признания соглашений о купле-продаже акций ПриватБанка недействительными, которые привели к переходу 100% акций банка в собственность государства в декабре 2016 года, а также требования возвращения бывшим акционерам их акций.

Это дело было инициировано бывшими акционерами Игорем Коломойским и компанией Triantal Investments Ltd и направлено против Национального банка Украины, Кабинета Министров, Министерства финансов и Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Хозяйственный суд закрыл производство в соответствии с Законом № 590-ІХ, предусматривающим прекращение судебных процессов по соответствующим исковым требованиям в сфере регулирования банковской деятельности.

Истцы выдвинули требования, ответ на которые предполагал возврат им акций банка, но этот закон прямо запрещает такие действия, подчеркнули в НБУ. Они также напомнили о статье 41 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", утверждающей, что после заключения соглашения о купле-продаже акций неплатежеспособного банка и их передаче инвестору государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные акции, и такие акции не могут быть возвращены предыдущему владельцу.

Ранее, 15 ноября 2023 года, Шестой апелляционный административный суд по иску Игоря Коломойского подтвердил невозможность отмены решений и договоров, принятых в процессе национализации ПриватБанка. В настоящее время производство по более чем 30 судебным делам, связанным с ПриватБанком, было закрыто решением судов Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Шевченковский районный суд Киева решил удовлетворить ходатайство обвинения по продлению срока содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня 2024 года. При этом инстанция снова уменьшила сумму залога с 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

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