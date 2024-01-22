Количество украинцев, имеющих работу, резко изменилось: что происходит на рынке

В конце 2023 года уровень трудоустроенности украинцев находился на самом высоком уровне после начала полномасштабного вторжения. О том, что имеют работу сообщили 70% участников соответствующего опроса. Что на 9% больше, чем было в апреле 2023 года, и сразу на 17% больше, чем в апреле-2023.

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При этом, отметили в проводившей опрос исследовательской компании, 62% украинцев не только трудоустроены, но и активно выполняют свои рабочие обязанности. Что также является самым высоким показателем за все время полномасштабной войны:

в марте 2022 года таких было 24%;

в апреле-2022 – 32%;

в июле того же года – 39%;

в апреле-2023 – 51%.

Еще 8% опрошенных сообщили, что формально они трудоустроены, однако пока они на работу не выходят. Что является самым низким показателем за время войны.

Не имеют же работы 28% опрошенных. Что также является самым низким показателем за время полномасштабной войны:

в марте 2022 года таких было 33%;

в апреле-2022 – 41%;

в июле того же года – 38%;

в апреле-2023 – 36%.

Еще 2% участвовавших в опросе не смогли ответить, есть ли у них работа.

Что с зарплатами

В то же время, отмечают авторы исследования, увеличилось количество опрошенных, получающих заработную плату и уверенных, что будут получать ее в будущем. Так::

их доля впервые с начала войны составляет более половины от общего количества – 55%;

в марте 2022 года она составляла 21%.

Увольнять будут чаще, чем нанимать

Вместе с тем, по данным опроса Нацбанка, в ближайшее время в Украине не стоит ожидать резкого роста вакансий в основных секторах экономики. Впрочем, всплеска увольнений тоже – в ближайшее время рынок труда будет достаточно статичным.

Тем не менее, компании, в которых ожидаются изменения в количестве сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнения будут происходить чаще, чем наем.

В частности, сфера торговли стала единственной, где нанимать новых сотрудников собираются чаще, чем увольнять имеющихся – 9% против 8%. Впрочем, подавляющее большинство компаний сектора не намерено менять количество своих работников – таких 84%.

В то же время среди предприятий в промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 15%, что 2,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 80%;

нанимать новых – 7%;

проводить увольнения – 13%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди строительных предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 70%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения – 25%, что в 5 раз превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по данным НБУ, украинские работодатели начали повышать зарплаты своим сотрудникам, причем не просто номинально, но и реально: выше уровня инфляции. Причина – дефицит кадров.

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