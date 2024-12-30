ПриватБанк заблокировал карту после покупки на 144 грн: украинка рассказала, что произошло

Государственный ПриватБанк заблокировал карту своей клиентке после того, как она попыталась купить кошачие ремешки на 144 грн. По ее словам, банк сначала потребовал подтвердить проведение платежа, потом запросил личные данные клиентки, а после их предоставления заблокировал карту. В самом же ПриватБанке ответили, что его служба безопасности расценила операцию как имеющую высокий уровень риска. А также напомнили, что при составлении договора о сотрудничества клиенты учреждения дают согласие на блокирование карт при осуществлении рисковости операций.

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О случившемся сообщила сама клиентка на портале "Минфин". Она отметила: после оплаты 144 грн за ремешки банк попросил ее подтвердить личность.

"Звоню. Робот спрашивает, "использовали ли вы" (карту. – Ред.). Говорю: да. Спрашивает, передавали ли другим лицам данные карты. Говорю: нет. Введите год рождения – ввела. Введите номер дома – ввела. Жду, что сейчас скажет "Введите номер квартиры". Не спросил, сказал некоторые данные не совпали. Где здесь мошенничество? Данные введены были правильно! Карта заблокирована", – рассказала о произошедшем клиентка ПриватБанка.

После этого, по ее словам, она не смогла зайти в интернет-банкинг ПриватБанка – Приват24. "Я подтверждаю вход, а Приват24 не пускает дальше ввода номера телефона", – пожаловалась клиентка.

Далее, продолжила она, от нее потребовали пройти фотопроверку, после которой таки пустили в интерне-банкинг. Там же попросили подтвердить платеж – однако делать это клиентка не стала, поскольку заказ был отменен. После чего заблокировали карту без возможности разблокирования

"Звоню, объясняю. Меня спросили: "Подвергаете ли вы платеж?". Нет, потому что заказ уже отменен. Меня не спросили, "проводили ли Вы эту операцию на 144 грн". Если бы спросили, я бы нажала "подтверждаю". Вопрос был некорректно задан, не четко ... и мне заблокировали полностью карту", – констатировала клиентка.

Что ответили в ПриватБанке

В самом же ПриватБанке на жалобу ответили. Там:

Объяснили, что служба безопасности расценила операцию как имеющую высокий уровень риска.

Напомнили, что при составлении договора о сотрудничества клиенты учреждения дают согласие на блокирование карт при осуществлении рисковости операций.

Отметили, что у клиентки есть возможность перевыпустить карту.

"Любая операция, проводимая с картой ПриватБанка, может проходить дополнительную проверку в службе безопасности. Служба безопасности принимает решение, предоставлять разрешение на проведение или нет. Операцию расценили как высокорисковую. Клиент дает свое согласие, что Банк может блокировать возможность пользования Карточкой при осуществлении риска операций, а так же на основании внутренних процедур Банка и операционных правил международных платежных систем", – гвоорится в ответе ПриватБанка.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют – в АТМ-Recycler. Она дает возможность провести в устройствах банка обмен валюты, в т. ч. долларов на наличные гривни. Впрочем, за 1 раз можно обменять только до 1 000 долларов.

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