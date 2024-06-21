Клиентам крупного украинского банка "запретят" расплачиваться картами и снимать деньги в банкоматах: что произошло

Государственный ПриватБанк в ночь на 22 июня будет проводить регламентные работы процессинга. В связи с этим операции с карточками будут на паузе с полуночи до 7 утра.

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Об этом сообщили в пресс-службе банка. Там отметили:

с 00:05 и до 07:00 утра, банк временно приостановит проведение операций с карточками;

аналогичный перерыв продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

"В ночь на 22 июня ПриватБанк проводит плановые регламентные работы процессингового центра. Чтобы увеличить мощности и безопасность обработки растущих объемов операций с платежными картами", – говорится в сообщении.

Как расплачиваться картами ПриватБанка

В то же время, отмечается, клиентам, которым нужно в ближайшее время провести оплаты с помощью своих карт, следует сделать это заранее. Или отложить операции на несколько часов.

То же самое касается и снятия налички в банкоматах, использования терминалов и пр.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее в любом из его отделений.

"Также перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу. Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить, – нажмите "Заказать карту", – рассказали в "Привате".

Помимо этого, в системе Приват24 можно оформить мгновенную Digital-карту. Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 сентября 2024 года. Решение принято в связи с действующем в Украине военным положением.

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