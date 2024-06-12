Клиентам крупного банка изменили срок действия карт: когда последний день

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 сентября 2024 года. Решение принято в связи с действующем в Украине военным положением.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили:

продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года;

"если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время".

При этом подчеркивается: даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать наличные в банкомате и т. д.

В целом учреждение уже несколько раз продлевало срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в конце 2023 года, до 31 марта 2024-го.

Сколько денег можно снять с карты Ощадбанка

В то же врекмя, после начала полномасштабной войны на снятие налички в Украине через банкоматы были установлены лимиты – во избежание возникновения ее дефицита. При этом единого лимита для всех банков нет – каждый из них устанавливает собственный. А за один раз украинцы могут снимать со своих счетов довольно большие суммы.

В частности, Ощадбанк разрешает снимать не больше 50 000 грн в сутки. При этом количество подходов к банкомату при этом не ограничивается – снимать можно разные суммы, однако превысить суточный лимит не удастся.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, с банковских карт прошедших идентификацию получателей пенсий и соцвыплат в Ощадбанке, начали снимать блокирование. Решение касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), взятых на учет до 24 февраля 2022 года. Блокировали же им карты в связи с тем, что государство не было уверено, что выплату получает именно тот человек, которому она назначена.

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