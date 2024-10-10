Китайские авто вместо Mercedes: на конфискованных заводах в РФ начали массовую уборку легковушек

Китайская компания Chery начала собирать автомобили в России на заводах, оставленных западными автопроизводителями, такими как Volkswagen и Mercedes-Benz после их выхода с рынка. Это подчеркивает растущую зависимость России от Китая в автомобильной промышленности после вторжения в Украину.

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Об этом пишет Reuters. После того, как западные компании массово покинули российский рынок в ответ на вторжение в Украину в 2022 году, китайские автопроизводители резко нарастили свое присутствие.

Chery, один из лидеров среди китайских производителей, сейчас имеет почти пятую часть рынка продаж легковых автомобилей в России. Однако кроме импорта готовых автомобилей компания делает ставку на локализацию производства. Chery начала собирать автомобили на трех российских заводах, ранее принадлежавших таким крупным игрокам, как Volkswagen и Mercedes-Benz. Эти заводы теперь под управлением новых российских владельцев, а Chery завершает производство почти готовых автомобилей на этих мощностях.

Заводы, на которых теперь собирают автомобили Chery, расположены в разных регионах России. Например, на заводе в Калуге, ранее принадлежавшем Volkswagen, теперь собирают модели Chery Tiggo. Этот завод имеет годовую мощность до 225 000 автомобилей, хотя после простоя с момента выхода немецкого концерна только в этом году планируется выпустить около 27 000 машин.

Кроме Калужского завода, Chery также собирает свои автомобили на заводе в Есипово Московской области, где производят модели Chery Exeed VX – роскошный кроссовер среднего класса. Этот завод раньше принадлежал Mercedes-Benz, а теперь контролируется российской компанией "Автодом", взявшей на себя управление после выхода немецкого производителя.

Еще один важный объект – завод в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавший Nissan. Здесь модели Chery Tiggo 7 производятся под маркой Xcite X-Cross 7, что свидетельствует о попытке адаптировать продукцию под местный рынок и предпочтения российских потребителей.

Россия активно повышает пошлины на импортные автомобили, что создает дополнительный стимул для иностранных автопроизводителей локализовать производство на месте. Это делает китайских производителей, как Chery, еще более привлекательными для российского рынка, ведь они могут обойти таможенные барьеры через внутреннее производство.

Согласно планам вице-президента Chery Шона Сю, компания планирует глобальную экспансию на 60 новых рынков в течение следующих трех лет. Это значит, что Chery серьезно настроена на дальнейшее расширение, в том числе и в России, где после выхода западных конкурентов китайские автомобили уже стали неотъемлемой частью рынка.

Решение Chery и других китайских производителей захватить высвободившиеся западные заводы демонстрирует растущую зависимость России от китайского капитала и технологий. Этот процесс также отражает изменения в экономическом и промышленном ландшафте России, после потери сотрудничества с Западом ищет новых партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, предприятия, закупающие в Китае товары для российских маркетплейсов, стали все чаще сталкиваться с отказами в обработке платежей. из-за войны доля КНР среди всех трансграничных платежей российских сельдерей за год упала на 16,7%.

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