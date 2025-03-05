Китай заявил о готовности к любой войне в ответ на новые тарифы Трампа

Министерство иностранных дел (МИД) Китая ответило на решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на китайскую продукцию. Китайские дипломаты использовали резкую риторику и в своем обращении заявили, что Китай готов на "тарифную войну, торговую войну или любой другой тип войны", добавив, что они готовы "воевать до конца".

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Об этом говорится в заявлении МИД Китая, опубликованном на официальной странице ведомства в X. При том часть заявления, в котором говорится о готовности к любому типу войны, также распространило посольство Китая в США. В полном тексте заявления МИД говорится, что США пытаются оказывать давление и шантажировать Китай повышением тарифов.

"Булинг на нас не действует. Давление, принуждение или угрозы не являются правильным способом борьбы с Китаем. Любой, кто оказывает максимальное давление на Китай, выбирает не того парня и просчитывается. Если США действительно хотят решить проблему фентанила, то правильным будет проконсультироваться с Китаем, относясь друг к другу как к равным. Если война – это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы воевать до конца", – заявили в МИД.

Напомним, накануне Трамп подписал указ о повышении пошлин на китайские товары с 10% до 20% из-за неспособности властей Китая принять меры по уменьшению потока синтетических опиоидов, в частности фентанила, в США.

Кроме того, администрация Трампа ввела 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады. Власти Канады объявили о контрмерах, введя 25% пошлину на товары из США общей стоимостью 155 млрд канадских долларов.

Также OBOZ.UA сообщал о намерении Дональда Трампа ввести тарифы на импорт ряда товаров из Европейского Союза. По его словам, об этом будет объявлено в скором времени, а решение будет касаться автомобилей и других товаров.

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