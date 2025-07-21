Китай пригрозил ЕС ответом на санкции против своих банков: что известно

ЕС (Европейский Союз) ввел санкции против китайских банков за содействие России в обходе ограничений, включив в список два финучреждения. В ответ Китай обвинил ЕС в нарушении международного права, заявил об отсутствии доказательств и пригрозил решительными мерами для защиты своих компаний и стабильности торгово-экономических отношений с Европой.

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В черный список ЕС попали Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank. Об этом пишет Bloomberg.

Они, по утверждению Брюсселя, участвовали в обработке транзакций и предоставляли финансирование, что помогало России обходить предыдущие санкции. Китайский МИД через спикера Линя Цзяня заявил, что санкции ЕС не имеют юридической основы в соответствии с международным правом, поскольку они не были одобрены Советом Безопасности ООН. По словам чиновника, обычное сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями "соответствует рыночным принципам" и не должно подвергаться давлению третьих сторон.

Более того, власти Китая подчеркнули, что не поставляют оружие России и строго контролируют экспорт товаров двойного назначения. Все обвинения в поддержке военных усилий РФ Пекин считает необоснованными.

Ранее глава МИД Китая Ван И уже предостерегал руководительницу европейской дипломатии Каю Каллас от шагов, которые могли бы испортить двусторонний диалог. Китай уже имеет опыт ответов на подобные действия со стороны США, когда часть государственных банков прекратила сотрудничество с российскими клиентами, опасаясь вторичных санкций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за нового ценового потолка на нефть Россия может потерять до $30 миллиардов уже к концу 2025 года. Если санкционный механизм будет реализован в полном объеме, Кремль ежемесячно будет терять миллиарды на каждом барреле.

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