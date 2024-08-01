'Кина не будет': китайские компании прекратили поставку компонентов для производства телевизоров в РФ

Китайские компании TCL и Xiaomi прекратили поставки компонентов для производства телевизоров в России из-за угрозы вторичных санкций со стороны США и Европейского Союза (ЕС), что может привести к дефициту телевизоров на российском рынке и повышению цен. Производство телевизоров планируется перенести в Казахстан, но это увеличит стоимость продукции на 10-20%.

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Об этом сообщили РосСМИ. Представитель воронежского завода "Квант", собирающий телевизоры по контракту для TCL, отметил, что китайская компания решила сосредоточить свои усилия на рынках США и ЕС, где объемы продаж значительно больше.

Директор по стратегическому развитию контрактного завода STI Group Кирилл Скворцов подтвердил прекращение поставок компонентов от TCL. По его словам, запасов компонентов на предприятии хватит только до ноября. Если проблема не будет решена, завод STI Group в Подмосковье может быть заморожен, что приведет к остановке производства телевизоров в России.

На фоне санкционных рисков производство телевизоров TCL и Xiaomi могут быть перенесены в Казахстан, откуда поставки могут идти в Россию. Однако это может привести к росту стоимости продукции на 10-20% из-за удлинения логистических путей. Такой шаг может привести к дефициту телевизоров на российском рынке.

В июле китайский производитель электроники TCL официально отказался от поставок комплектующих для сборки телевизоров в России, что повлекло за собой остановку производства на заводе "Квант". Ранее по этой же причине поставку прекратила компания Xiaomi, из-за чего производство телевизоров этого бренда в Воронеже также остановилось.

На сегодняшний день некоторые компании рассматривают варианты замораживания производств, что может вызвать дефицит телевизоров на российском рынке. Учитывая, что китайские компании доминируют в производстве компонентов для потребительской электроники, любые изменения в снабжении будут иметь серьезные последствия для российского рынка.

По данным "М.Видео-Эльдорадо", за семь месяцев 2024 года в России было продано 5,6 млн. телевизоров на 163 млрд. рублей, что на 25% и 48% соответственно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Телевизоры Xiaomi и TCL занимают значительную долю рынка:

Xiaomi – 10%;

TCL – 6%.

Утрата этих брендов может существенно повлиять на доступность и ценовую политику на рынке телевизоров в России. Директор департамента бытовой электроники OCS Distribution Владислав Бородин объясняет, что китайские компании вынуждены минимизировать риски вторичных санкций и потому ограничивают прямой импорт товаров и некоторых категорий комплектующих.

Это может привести к искусственному сокращению объема рынка, дефициту отдельных категорий и росту цен на телевизоры. Отсутствие комплектующих приведет к остановке производства телевизоров, дефициту товаров на рынке и росту цен.

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