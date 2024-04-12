'Киевстар' усилит связь для ПВО благодаря акции 'Суперсила 'Помощь ВСУ'

В рамках совместной благотворительной инициативы "Нам здесь жить: мобильные системы связи для ПВО" для поддержки Воздушных сил объединились фонд "Повернись живим", компания "Киевстар", ее абоненты и неравнодушные украинцы. В частности, абоненты предоплаченной связи "Киевстар" могут подключиться, подключив благотворительную Суперсилу "Помощь ВСУ".

Цель инициативы – обеспечить защитников Воздушного командования "Юг" десятью комплексными аппаратными связями и необходимым оборудованием общей стоимостью 65 миллионов гривен.

Абоненты "Киевстар" могут подключить уникальную благотворительную Суперсилу "Помощь ВСУ" – это специальная подписка, позволяющая делать ежемесячный донат до 50 грн, просто пользуясь мобильной связью. Донат автоматически списывается при оплате тарифа без дополнительных платежей для абонента, пока у него подключена подписка. Благодаря Суперсиле с начала полномасштабного вторжения было собрано более 65 180 930 грн на гуманитарные нужды ВСУ.

Как подключить Суперсилу "Помощь ВСУ":

убедиться, что в вашем тарифе есть Суперсила "Помощь ВСУ", – это удобно сделать в приложении "Мой Киевстар";

подключить Суперсилу "Помощь ВСУ" – это можно сделать через приложение "Мой Киевстар", по номеру 500 или по USSD-запросу *550*11*1#;

просто оплачивайте свой тариф как всегда, а "Киевстар" перечислит до 50 грн с каждой оплаты тарифа в фонд "Повернись живим".

Напомним, что "Киевстар" выделил фонду компетентной помощи армии "Повернись живим" 50 миллионов гривен в рамках совместной инициативы.

"Комплексные аппаратные связи – это новые проходные грузовики, сопровождающие противовоздушные ракетные комплексы. Они обеспечивают постоянный и защищенный канал связи между дивизионом и командованием. Оборудованы всем необходимым, чтобы военные специалисты могли развернуть связь в полевых условиях и быстрее сбивать вражеские воздушные цели", – говорит консультант "Повернись живим" Алексей Дубинка.

Проект будет продолжаться до достижения целевой суммы сбора в размере 65 миллионов гривен. Более подробная информация – на странице проекта.