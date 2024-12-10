"Киевстар" существенно повысит тарифы через несколько дней: чего ожидать абонентам Vodafone и lifecell

Мобильные операторы Vodafone Украина и lifecell не будут повышать тарифы вслед за "Киевстаром", запланировавшем с 20 декабря рост стоимости своих предложений в среднем на 25%. Однако полностью от этого операторы, скорее всего, не откажутся – просто выдержат паузу в несколько месяцев. Дело в том, что на контрасте с повысившим расценки конкурентом они могут попытаться переманить к себе его абонентов.

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"Первопроходец соберет весь негатив. Если другие правильно этим воспользуются, смогут нарастить абонбазу и, возможно, потребуют меньшего повышения", – объяснил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, передает Forbes.

Авторы материала отмечают: в последний раз lifecell пересматривал тарифы более года назад. Тогда повышение коснулось всего около 15% клиентов оператора.

В то же время, подчеркивается, сейчас повышать тарифы в lifecell не собираются. "Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать баланс между развитием сети, обеспечением ее резервными источниками питания и доступностью услуг", – сказали в компании.

О том, собирается ли в ближайшее время повышать тарифы Vodafone Украина прямо не указывается. Тем не менее, отмечается, в операторе отметили, что "как правило, каждая линейка тарифов пересматривается ориентировочно раз в год", однако самих тарифов много, и обновляются они не сразу.

Впрочем, там признали: сеть нуждается в расширении емкости и дополнительных капиталовложений. Что "предопределяет параллельное увеличение ценника и количества гигабайт".

Тем не менее, допускает бывший член правления Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Глущенко, операторы вряд ли будут повышать цены синхронно. "Остальные игроки выдержат паузу в несколько месяцев, чтобы переманить к себе абонентов ("Киевстара. – Ред."), – считает он.

"Киевстар" может позволить себе повысить тарифы

В то же время, отмечается в материале, "Киевстар" может себе позволить повысить тарифы в среднем на 25% даже за счет частичного уменьшения абонентской базы. Дело в том, что такой рост расценок может сгенерировать компании 8 млрд грн дохода в год, чего "более чем достаточно, чтобы покрыть инвестиции в энергонезависимость".

Более того, отметил Паращий, у "Киевстара" и так самый высокий на рынке средний чек – 134,2 грн с клиента. "Это на 10% больше, чем у ближайшего конкурента Vodafone Украина", – посчитал он.

В то же время, отмечается, на решение оператора повысить тарифы могли повлиять траты оператора на покупку новых частот. Так:

Совокупно мобильные операторы потратили на это 2,9 млрд грн.

Больше всего – "Киевстар", который за 2 лота частот заплатил более 1,4 млрд грн – 4,2% от выручки компании в 2023-м.

"Киевстар" изменит стоимость тарифов с 20 декабря

В самом же "Киевстаре" ранее сообщили, что стоимость части тарифов предоплаты будет изменена уже 20 декабря. А с 1 января 2025 года будут повышены тарифы для бизнес-клиентов.

"В обновленных тарифах мы предоставим абонентам больше услуг: дополнительные гигабайты мобильного интернета, минуты для звонков на другие сети, а также возможность подключать дополнительные Суперсилы Безлим. В то же время для бизнес-клиентов некоторые тарифы изменят свое название и наполнение. При этом для корпоративных абонентов становятся доступны Суперсилы Безлим: интернет, звонки и SMS. Также в большинстве тарифов клиенты смогут подключить персональный интернет", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Киевстар" закрыл ряд своих тарифов. При этом их пользователи смогут выбрать новый пакет услуг – либо среди предложенных самим оператором, либо остальных его тарифов.

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