'Киевстар' смог улучшить скорость 4G благодаря тестированию радиочастот

В течение года на всей территории Украины "Киевстар" проводит тестирование по перераспределению радиочастоты спектра 2100 МГц. Эти частоты раньше использовались для 3G, а теперь их перенастраивают на 4G. В рамках этого проекта устаревшая разработка 3G становится временно недоступной. Такие тестирования уже проведены в 17 городах Украины и дали неожиданные результаты – существенное увеличение скорости 4G.

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Благодаря тому, что радиочастота не была загружена медленным 3G, по внутренним показателям "Киевстара", скорость мобильного интернета 4G выросла в среднем на 62%. Так, например, скорость 4G в Сумах выросла на 63%, в Коломые на 42%, в Луцке на 46%, в Нежине на 64%.

Этот многолетний проект имеет большое значение для всей отрасли электронных коммуникаций, ведь благодаря ему не только улучшается клиентский опыт, но идет подготовка сети к запуску технологии 5G в Украине. А реализовать это возможно, в том числе и освободив частоты от устаревших технологий вроде 3G.

Тенденция по переиспользованию частот 3G в пользу 4G уже давно прослеживается в мире. В частности, 56% европейских операторов мобильной связи уже отказались от 3G, еще 42% сделают это к 2025 году.

"Киевстар" сейчас находится на этапе тестирования и коммуникации с абонентами по переходу на 4G. В настоящее время таких абонентов около 6% от всей клиентской базы. Компания призывает абонентов, которые еще не перешли на технологию 4G, включить ее на своих телефонах. Подробная инструкция, как это сделать, находится здесь.

Компания планирует завершить тестирование до конца следующего года. Это должно улучшить качество 4G интернета для пользователей "Киевстара" по всей стране.