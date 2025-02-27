'Киевстар' получил награду Speedtest Awards от Ookla по скорости мобильного интернета

По результатам анализа тестов в приложении Speedtest от Ookla "Киевстар" признан лидером среди операторов электронных коммуникаций Украины по средней скорости мобильного интернета и покрытию. Компания получила три престижные награды в номинациях: "Лучшее мобильное покрытие", "Самая быстрая мобильная сеть" и "Лучшая мобильная сеть" в Украине.

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Награда Speedtest Awards от Ookla является отличием самых быстрых и эффективных операторов фиксированной и мобильной связи по всему миру. Для определения лидера эксперты Ookla проанализировали 2 695 974 теста, которые проводили абоненты всех мобильных операторов Украины в 3-м и 4-м кварталах 2024 года.

Согласно данным Ookla, показатель скорости (Speed Score) в сети "Киевстар" составил 35,65%, что является самым высоким результатом среди мобильных операторов страны. Этот показатель учитывает данные о скорости загрузки (Download) и передаче (Upload) данных в сети оператора электронных коммуникаций. По внутреннему мониторингу "Киевстар" средняя скорость передачи данных в его сети выросла более чем на 30% в течение 2024 года. Это стало возможным благодаря значительным инвестициям в инфраструктуру, активному развитию и модернизации сети.

Также "Киевстар" получил лучший результат во время тестирования покрытия – 36,18%, что на 4,84% больше, чем у ближайшего конкурента. Этот показатель основывается на анализе 386 316 615 сканирований, сделанных в верифицированных локациях, где операторы предоставляют свои услуги. Скоростная 4G-сеть от "Киевстар" сегодня доступна для 95,7% населения Украины.

"Мы гордимся тем, что "Киевстар" получил награду Speedtest в номинациях "Лучшее мобильное покрытие", "Самая быстрая мобильная сеть" и "Лучшая мобильная сеть" в Украине, – сказал Стивен Бай, президент и главный исполнительный директор Ookla, подразделения Ziff Davis. – Эта награда является свидетельством лидерства в отрасли, что подтверждается методологией Ookla. Поздравляем, "Киевстар".

"Инфраструктура "Киевстар" является основой для предоставления критически важных услуг для людей, экономики и управления страной во время войны. Мы активно работаем над развитием, модернизацией и повышением устойчивости сети. Признание нашей работы международными экспертами является подтверждением наших усилий и свидетельствует, что даже в сложные времена мы не теряем фокус на качестве услуг для наших абонентов", – отметил СЕО "Киевстар" Александр Комаров.

С подробными результатами нового исследования и особенностями методологии можно ознакомиться по ссылке на сайте Speedtest.net.