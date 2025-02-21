"Киевстар" покупает еще один популярный в Украине сервис: СМИ оценили стоимость сделки

Крупнейший в Украине оператор мобильной связи "Киевстар" планирует купить онлайн-сервис бронирования лекарств Tabletki.ua. Телекоммуникационный гигант подал в Антимонопольный комитет (АМКУ) уже вторую заявку на приобретение ООО "МТПК", которой принадлежат онлайн-сервис.

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Об этом сообщает Forbes Ukraine. Аналитики оценивают стоимость сделки в $30-80 млн. Соучредитель Tabletki.ua Евгений Муравщик отказался комментировать эту информацию.

Впервые заявку на покупку Tabletki.ua "Киевстар" подал в ноябре 2024 года. Тогда Антимонопольный комитет ее отклонил, поскольку на 47% корпоративных прав Киевстара был наложен арест. 29 ноября суд его снял. Пока известно, что по состоянию на прошлый год с Tabletki.ua сотрудничали 12 тысяч торговых точек (около 70% фармацевтического ритейла Украины). Сервис получает 1% комиссии по каждому заказу.

В настоящее время "Киевстар" находится в процессе приобретения онлайн-сервиса такси Uklon – ранее компания получила разрешение от АМКУ. Оператор сообщал, что может купить онлайн-сервис такси Uklon и другие украинские компании для развития комплексной экосистемы цифровых сервисов. А раньше компания приобрела медицинский сервис Helsi.

Таким образом, развивая экосистему цифровых сервисов, мобильный оператор стремится расширить привычные ему границы предоставления услуг связи. В то же время, из-за санкций "Киевстар" не может выплачивать дивиденды за границу, из-за чего компания накопила большое количество денег, которые стремится инвестировать.

Как уже сообщал OBOZ.UA, развитие не только услуг связи является давней идеей президента "Киевстара" Александра Комарова. С этой целью оператор открыл отдел, создававший новые продукты типа сервиса таргетированных SMS-рассылок ADWISOR, и создал дочернюю IT-компанию Kyivstar.Tech.

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