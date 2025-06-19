"Киевстар" массово закрывает свои тарифы, но есть нюанс: полный список
Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал закрытие ряда своих тарифов – однако только для подключения. Таким образом, уже действующие абоненты смогут и дальше пользоваться этими предложениями. Само же закрытие назначено на 25 июня и затронет как тарифы предоплаты, так и контрактные.
Об этом сообщили в "Киевстаре". Там отметили:
- Возможность перейти на тарифы, которые будут закрыты, сохраняется.
- Однако доступна она будет только до 24 июня.
"С 25 июня 2025 года закрываются для подключения некоторые тарифы контракта и подписки, включая тарифы Все вместе. ... Если вы уже пользуетесь одним из них, условия для вас останутся неизменными, а тариф будет действовать и дальше", – говорится в сообщении.
Какие тарифы "Киевстар" закрывает для подключения
- LOVE UA Свет.
- LOVE UA Сила.
- LOVE UA Магнит Контракт.
- LOVE UA Свет Контракт.
- LOVE UA Сила Контракт.
- LOVE UA Успех Контракт.
- "ВСЕ РАЗОМ Наснага".
- "ВСЕ РАЗОМ Сила".
- "ВСЕ РАЗОМ Міць".
"Киевстар" запускает новые тарифы
В то же время, подчеркивается, в скором времени "Киевстар" запустит линейку новых тарифов. Впрочем, известно о них сейчас немного – лишь то, что:
- Они будут называться "Все разом".
- Будут доступны как для предоплаты, так и контракта.
Условия же новіх тарифов также не разглашаются. В "Киевстаре" лишь сообщили, что:
- Они будут опубликовані на сайте.
- Срок – 25 июня.
Почему мобильные операторы повышают тарифы
В целом же, говорится в материале Finance.ua, причин же, по которым мобильные операторы повышают стоимость своих тарифов, несколько. Среди них – последствия российских атак на украинскую энергоинфраструктуру. Дело в том, что:
- Часть инфраструктуры была повреждена в результате боевых действий и требует восстановления с нуля.
- Из-за масштабных отключений света операторы были вынуждены инвестировать большие средства в резервные источники питания.
"Без этого обеспечить стабильную связь в периоды блекаутов было бы невозможно. Это неоднократные, а постоянные затраты, требующие регулярного технического обслуживания и закупок", – говорится в материале.
Кроме того, отмечается, на стоимость тарифов влияют и другие факторы. В частности:
- Инфляция и подорожание всех услуг и товаров в стране.
- Рост расходы на топливо, аренду, логистику и обслуживание оборудования.
- Необходимость модернизации оборудование и расширения пропускной способности.
- Запускать 4G и подготовка к внедрению 5G – "особенно в прифронтовых, деоккупированных и сельских регионах".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае украинцы провели 24 072 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP). Чаще всего номера переносили на lifecell. А уходили от "Киевстара".
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