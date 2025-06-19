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"Киевстар" массово закрывает свои тарифы, но есть нюанс: полный список

Роман Костюченко
Рынки и компании
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'Киевстар' массово закрывает свои тарифы

Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал закрытие ряда своих тарифов – однако только для подключения. Таким образом, уже действующие абоненты смогут и дальше пользоваться этими предложениями. Само же закрытие назначено на 25 июня и затронет как тарифы предоплаты, так и контрактные.

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Об этом сообщили в "Киевстаре". Там отметили:

  • Возможность перейти на тарифы, которые будут закрыты, сохраняется.
  • Однако доступна она будет только до 24 июня.

"С 25 июня 2025 года закрываются для подключения некоторые тарифы контракта и подписки, включая тарифы Все вместе. ... Если вы уже пользуетесь одним из них, условия для вас останутся неизменными, а тариф будет действовать и дальше", – говорится в сообщении.

Какие тарифы "Киевстар" закрывает для подключения

  • LOVE UA Свет.
  • LOVE UA Сила.
  • LOVE UA Магнит Контракт.
  • LOVE UA Свет Контракт.
  • LOVE UA Сила Контракт.
  • LOVE UA Успех Контракт.
  • "ВСЕ РАЗОМ Наснага".
  • "ВСЕ РАЗОМ Сила".
  • "ВСЕ РАЗОМ Міць".

"Киевстар" запускает новые тарифы

В то же время, подчеркивается, в скором времени "Киевстар" запустит линейку новых тарифов. Впрочем, известно о них сейчас немного – лишь то, что:

  • Они будут называться "Все разом".
  • Будут доступны как для предоплаты, так и контракта.

Условия же новіх тарифов также не разглашаются. В "Киевстаре" лишь сообщили, что:

  • Они будут опубликовані на сайте.
  • Срок –  25 июня.
"Киевстар" анонсировал закрытие ряда своих тарифов – однако только для подключения

Почему мобильные операторы повышают тарифы

В целом же, говорится в материале Finance.ua, причин же, по которым мобильные операторы повышают стоимость своих тарифов, несколько. Среди них – последствия российских атак на украинскую энергоинфраструктуру. Дело в том, что:

  • Часть инфраструктуры была повреждена в результате боевых действий и требует восстановления с нуля.
  • Из-за масштабных отключений света операторы были вынуждены инвестировать большие средства в резервные источники питания.

"Без этого обеспечить стабильную связь в периоды блекаутов было бы невозможно. Это неоднократные, а постоянные затраты, требующие регулярного технического обслуживания и закупок", – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, на стоимость тарифов влияют и другие факторы. В частности:

  • Инфляция и подорожание всех услуг и товаров в стране.
  • Рост расходы на топливо, аренду, логистику и обслуживание оборудования.
  • Необходимость модернизации оборудование и расширения пропускной способности.
  • Запускать 4G и подготовка к внедрению 5G – "особенно в прифронтовых, деоккупированных и сельских регионах".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае украинцы провели 24 072 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP). Чаще всего номера переносили на lifecell. А уходили от "Киевстара".

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