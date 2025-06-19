"Киевстар" массово закрывает свои тарифы, но есть нюанс: полный список

Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал закрытие ряда своих тарифов – однако только для подключения. Таким образом, уже действующие абоненты смогут и дальше пользоваться этими предложениями. Само же закрытие назначено на 25 июня и затронет как тарифы предоплаты, так и контрактные.

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Об этом сообщили в "Киевстаре". Там отметили:

Возможность перейти на тарифы, которые будут закрыты, сохраняется.

Однако доступна она будет только до 24 июня.

"С 25 июня 2025 года закрываются для подключения некоторые тарифы контракта и подписки, включая тарифы Все вместе. ... Если вы уже пользуетесь одним из них, условия для вас останутся неизменными, а тариф будет действовать и дальше", – говорится в сообщении.

Какие тарифы "Киевстар" закрывает для подключения

LOVE UA Свет.

LOVE UA Сила.

LOVE UA Магнит Контракт.

LOVE UA Свет Контракт.

LOVE UA Сила Контракт.

LOVE UA Успех Контракт.

"ВСЕ РАЗОМ Наснага".

"ВСЕ РАЗОМ Сила".

"ВСЕ РАЗОМ Міць".

"Киевстар" запускает новые тарифы

В то же время, подчеркивается, в скором времени "Киевстар" запустит линейку новых тарифов. Впрочем, известно о них сейчас немного – лишь то, что:

Они будут называться "Все разом".

Будут доступны как для предоплаты, так и контракта.

Условия же новіх тарифов также не разглашаются. В "Киевстаре" лишь сообщили, что:

Они будут опубликовані на сайте.

Срок – 25 июня.

Почему мобильные операторы повышают тарифы

В целом же, говорится в материале Finance.ua, причин же, по которым мобильные операторы повышают стоимость своих тарифов, несколько. Среди них – последствия российских атак на украинскую энергоинфраструктуру. Дело в том, что:

Часть инфраструктуры была повреждена в результате боевых действий и требует восстановления с нуля.

Из-за масштабных отключений света операторы были вынуждены инвестировать большие средства в резервные источники питания.

"Без этого обеспечить стабильную связь в периоды блекаутов было бы невозможно. Это неоднократные, а постоянные затраты, требующие регулярного технического обслуживания и закупок", – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, на стоимость тарифов влияют и другие факторы. В частности:

Инфляция и подорожание всех услуг и товаров в стране.

Рост расходы на топливо, аренду, логистику и обслуживание оборудования.

Необходимость модернизации оборудование и расширения пропускной способности.

Запускать 4G и подготовка к внедрению 5G – "особенно в прифронтовых, деоккупированных и сельских регионах".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае украинцы провели 24 072 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP). Чаще всего номера переносили на lifecell. А уходили от "Киевстара".

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