Киевлянин подал в суд против РФ из-за воздушных тревог: агрессор должен заплатить 1,5 млн грн компенсации

Дарницкий районный суд Киева в апреле 2025-го принял решение в пользу киевлянина и его дочери, которые судились против РФ. В иске говорилось о компенсации морального ущерба, вызванного из-за постоянных воздушных тревог и необходимости находиться длительное время в укрытии. Суд обязал Россию заплатить компенсацию в размере 1,5 млн грн. Хотя реальных рычагов заставить агрессора заплатить у украинского суда нет, а имущество РФ на территории Украины уже конфисковано.

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Как говорится в материалах дела 753/18910/24, истец после начала полномасштабной войны находился в Киеве и переживал душевные страдания не только из-за обстрелов, но и несовершеннолетней дочери. Девушка сначала уехала в Румынию, но потом вернулась к отцу.

"Моральные страдания в результате стресса истцов вызваны из-за постоянных воздушных тревог и необходимости находиться длительное время в укрытии, бомбардировки объектов критической инфраструктуры, в связи с этим истцы вынуждены прилагать дополнительные усилия для организации своей жизни, обеспечения безопасности и защиты нарушенного права", – говорится в материалах дела.

Суд согласился с доводами истца о том, что нарушив его основополагающие права и свободы, РФ причинила ему тяжелые моральные страдания. "Учитывая особый цинизм, с которым РФ нарушаются основополагающие права и свободы человека в Украине, истец испытывает душевные страдания, не позволяющие ему проживать полноценной жизнью и жизнью, которой он проживал до вооруженной агрессии РФ против Украины", - отмечают в материалах дела.

Суд решил удовлетворить иск и взыскать с РФ в качестве возмещения морального ущерба по 1592129 грн в пользу истца и его дочери. "Суд считает должным, избранный истцом способ взыскания компенсации за причиненный моральный ущерб в виде единовременной суммы, которая покрывает все предполагаемые нарушения", – говорится в материалах дела.

Как ранее писал OBOZ.UA, Ровенский окружной административный суд удовлетворил иск бывшей старшей помощницы прокурора области Людмилы Мороз (вышла на пенсию) и отменил ограничение ее пенсии . Как и все спецпенсии, ее выплату с 2025-го сократили из-за ввода понижающих коэффициентов для выплат, размер которых превышает 23,6 тыс. грн. Пенсию Мороз сократили с 52,9 тыс. до 31,7 тыс. грн, однако она это решение упразднила в суде.

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