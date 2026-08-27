Киев обогнали по ценам на новые квартиры: где стоимость жилья побила рекорды

Львов остается самым дорогим городом Украины по цене квадратного метра в новостройках — 67,2 тыс. грн против 63,2 тыс. грн в Киеве, а больше всего за год подорожала первичная недвижимость в Ивано-Франковской области – на 78%. В то же время рекордный рост в Прикарпатье в значительной степени связан с появлением дорогих проектов в окрестностях Буковеля, тогда как на востоке Украины цены практически не меняются из-за низкого спроса.

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Об этом говорится в аналитике профильного портала по поиску недвижимости. Рекордный рост цен в Ивано-Франковской области в значительной степени связан не с стремительным подорожанием всех квартир, а с появлением на рынке новых дорогих проектов в районе Буковеля.

Львов стал самым дорогим городом по цене новостроек

Львов продолжает удерживать первое место среди украинских городов по стоимости жилья на первичном рынке. В настоящее время медианная цена квадратного метра в новых жилых комплексах составляет 67,2 тыс. грн.

Таким образом, Львов опережает Киев, где квадратный метр стоит в среднем 63,2 тыс. грн. За последний год жилье в обоих городах подорожало примерно на 15%. В столице рост составил 15,3% в гривне, а во Львове — около 15%.

Разрыв между двумя крупнейшими по ценам рынками первичной недвижимости остается относительно небольшим. Однако именно Львов в настоящее время имеет самую высокую медианную стоимость квадратного метра среди городов Украины.

На ситуацию влияет спрос на жилье в относительно безопасных западных регионах. Львов также остается одним из главных центров экономической активности и привлекает покупателей, которые рассматривают недвижимость не только для проживания, но и как долгосрочную инвестицию.

Ивано-Франковская область показала рекордный рост – 78%

Наиболее впечатляющая динамика за год зафиксирована в Ивано-Франковской области. Медианная цена квадратного метра в новостройках увеличилась примерно на 78% и достигла 66,1 тыс. грн. На первый взгляд может показаться, что за год обычное жилье в Прикарпатье подорожало почти вдвое. Однако такая интерпретация будет неверной.

Основная причина рекордных показателей — выход на рынок новых проектов в районе Буковеля. Речь идет об апартаментах и других объектах со значительно более высокой стартовой ценой, чем в традиционных жилых комплексах Ивано-Франковска.

Из-за появления дорогих предложений структура рынка изменилась, а это существенно повлияло на общую медианную цену в области. То есть +78% не означает, что все квартиры в Ивано-Франковской области за год подорожали на 78%. Значительную часть статистического скачка составили именно новые дорогие предложения.

В Ивано-Франковске цены выросли значительно умереннее

Если посмотреть непосредственно на областной центр, ситуация выглядит гораздо спокойнее. В Ивано-Франковске медианная стоимость квадратного метра в новостройках составляет около 44,8 тыс. грн. За год она увеличилась примерно на 25%.

Таким образом, город остается значительно более доступным, чем Львов и Киев, хотя темпы подорожания здесь также достаточно ощутимы. Разница между показателями области и города демонстрирует, насколько сильно на статистику могут влиять отдельные дорогие локации. В случае Ивано-Франковской области именно курортное направление возле Буковеля существенно подняло общий показатель региона.

Киев также дорожает, но Львов остается впереди

В столице квадратный метр нового жилья сейчас стоит около 63,2 тыс. грн. За год цены выросли на 15,3% в гривневом эквиваленте. Если считать в долларах, рост был более умеренным – около 6,8%.

Из-за колебаний валютного курса изменение цены в гривне и долларах может существенно различаться. При этом в разных сегментах киевского рынка ситуация неодинакова. Больше всего подорожало жилье премиум-класса – почти на 28% в гривне за год.

Зато квартиры эконом-класса в столице практически не изменились в цене. Если считать в долларах, стоимость такого жилья даже снизилась. Более дорогие проекты могут быстрее реагировать на изменение себестоимости строительства и спроса, тогда как в бюджетном сегменте застройщики вынуждены сдерживать цены из-за ограниченной покупательной способности покупателей.

Киевская область дорожает быстрее, чем столица

Пригороды Киева демонстрируют ещё более заметный рост цен. За год медианная стоимость квадратного метра в новостройках Киевской области выросла на 21,5 % в гривне. В долларовом эквиваленте прирост составил почти 12 %.

Одним из самых активных сегментов стал бизнес-класс. За год квартиры в таких проектах подорожали примерно на 32%. При этом динамика в области отличается от столичной. Если в Киеве экономкласс практически не подорожал, то в пригороде бюджетные новостройки также показали ощутимый рост.

Покупатели при выборе жилья всё чаще обращают внимание не только на цену квадратного метра. Важными остаются безопасность, качество строительства, инфраструктура, транспортное сообщение со столицей и наличие необходимых сервисов поблизости.

Какие новостройки дорожают быстрее всего

Данные по различным сегментам рынка показывают, что наибольшая динамика наблюдается далеко не везде. В Киеве лидером по темпам подорожания стал премиум-класс – почти +28% в гривне. В то же время эконом-сегмент практически не изменился.

В Киевской области больше всего выросли цены на бизнес-класс – примерно на 32%. Премиальные проекты при этом почти не изменились в стоимости.

Такая разница объясняется структурой спроса и предложения. Застройщики могут по-разному формировать цены в зависимости от класса жилья, этапа строительства, местоположения и себестоимости проекта.

Для покупателей это означает, что ориентироваться только на среднюю цену по городу недостаточно. Стоимость квартиры может существенно отличаться в зависимости от конкретного жилого комплекса и его класса.

На востоке Украины цены практически не меняются

На противоположной стороне рынка оказались восточные регионы Украины. Здесь стоимость квадратного метра в новостройках остается относительно стабильной. Главная причина – низкий спрос на первичное жилье в прифронтовых областях.

Полномасштабная война существенно повлияла на рынок недвижимости в восточных регионах. Потенциальные покупатели откладывают приобретение квартир из-за рисков для безопасности, а девелоперы гораздо осторожнее запускают новые строительные проекты.

В результате предложение новых жилых комплексов там остается ограниченным, а активность покупателей — низкой. Поэтому, в отличие от Львова, Киева и других относительно безопасных регионов, где цены постепенно растут, на востоке нет такого же давления со стороны спроса на первичном рынке.

Почему жилье в Украине продолжает дорожать

Рост цен на новостройки связан сразу с несколькими факторами. Один из главных — себестоимость строительства. На цену квадратного метра влияют стоимость строительных материалов, рабочей силы, логистики, земли, подключения к инженерным сетям и других составляющих.

Отдельную роль играет ситуация с безопасностью. В регионах, которые считаются более безопасными, спрос на жилье остается выше, что позволяет застройщикам постепенно повышать цены.

В то же время в прифронтовых областях ситуация противоположная, ведь даже при наличии потребности в жилье покупатели часто не готовы вкладывать значительные средства в недвижимость из-за рисков обстрелов и неопределенности. Еще один фактор — структура новых предложений. Появление дорогого жилья в конкретном регионе может существенно изменить среднюю или медианную статистику, как это произошло в Ивано-Франковской области из-за проектов вблизи Буковеля.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше резко возросло количество жилья, приобретенного иностранными гражданами, а самой многочисленной национальной группой среди таких домовладельцев являются украинцы. Безопасность, новые возможности и близость к родной стране перевешивают растущие антиукраинские настроения в польском обществе и немалые цены – в среднем 14,4 тыс. злотых за "квадрат".

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