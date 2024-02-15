Казино VBet оказалось в центре скандалов: как армяне зарабатывают в Украине и при чем здесь Гранц и Россия

Компания VBet за последние месяцы стала фигурантом десятков расследований журналистов. Главный спонсор национальной сборной команды Украины по футболу попал в череду скандалов. СМИ обвинили их в связях со скандальным предпринимателем Артуром Гранцем и российским рынком. Мы также обратили внимание на компанию и провели расследование.

OBOZ.UA исследовал деятельность компании, ее владельцев и рассказывает о том, действительно ли они имеют связи с агрессором и кому на самом деле принадлежит одно из крупнейших онлайн-казино.

Братья Бадаляны: кто на самом деле стоит за компанией и кому приписывают собственность

Компания "ВБЕТ Украина" появилась в конце 2020-го, ее владельцами были братья Ваге и Виген Бадаляны. В родной Армении они выстроили целую бизнес-империю с ломбардами, ресторанами и онлайн-казино. Братья владели казино в Украине через "Эсси Айпи Лимитед", что зарегистрировано на Нормандских островах. После VBet переоформили на "Софт Констракт Лимитед". Через два года, в конце 2022-го, компанию перерегистрировали на "УЦР Холдинг ЛТД", а конечным владельцем стал другой гражданин Армении – Рудольф Погосян.

Смена владельцев произошла после ряда публикаций в СМИ о связях братьев с Россией. Издание "УНИАН" опубликовало информацию, что братьям принадлежит компания Radon VB и разработчики Soft Construct Limited, BetConstruct, находившиеся "в партнерских отношениях с российской букмекерской конторой Фонбет". Действительно, указанные компании принадлежат братьям (о чем они публично заявляли). Однако о связях с "Фонбет" публично не рассказывают (или их нет, или они хорошо скрываются).

В 2015-м, уже после начала агрессии РФ против Украины, СЕО их компании Ваге Баланян награждал "лучших букмекеров индустрии в РФ" Betting Awards. Церемония проходила в "Сокольниках" в Москве.

Сейчас, учитывая, что братьям Бадалянам в Украине принадлежит целый ряд предприятий, в частности "Фаст Керидт", "Ваайн Доор", даже такие связи плохо бы отразились на бизнесе. Кроме того, компании братьев работают в странах, соблюдающих санкционные ограничения.

Братья достаточно публичны. Они создали целый сайт, посвященный бизнес-успехам семьи. Опубликовали подробные биографии и обоих братьев, и их отца. К примеру, отметили даже то, что Виген Бадалян в свободное время любит искать астероиды.

С 2022 года официальным владельцем компании "ВБЕТ Украина" является Рудольф Погосян. СЕО "ВБЕТ Украина" Александр Блохин в рекламной публикации (т.е. размещенной за деньги и на правах рекламы) заявил, что сейчас предыдущие владельцы к бизнесу не имеют никакого отношения. Также он опроверг и возможные связи с РФ. OBOZ.UA также обратился за комментарием с просьбой предоставить информацию, какими еще компаниями владеет Погосян, в какой стране были уплачены налоги за продажу компании, имел ли совместный бизнес Погосян с братьями Бадалянами. На момент публикации ответа не получили.

Издание "Факты" утверждает, что на самом деле "Betconstruct – группу компаний, владеющую брендом VBet братьев Бадалян – купил Артур Гранц". Здесь важно добавить, что никаких юридических подтверждений такому соглашению не существует. С вопросом об отношениях с Гранцом мы также обратились и в "ВБЕТ Украина" в официальном запросе. Гранц неоднократно был героем публикаций и в наших расследованиях, и в расследованиях многочисленных коллег. Широкой общественности он известен через продажу подакцизных товаров через Duty Free.

Как пишет издание "Факты", Александр Блохин был директором "Форбс Украина" (принадлежит Гранцу) в 2021 году, а до этого директором ООО "ВБЕТ Украина" был Гиорги Гивишвили, который в 2020-м также являлся директором "Форбс Украина".

Что интересно, Forbes Ukraine приглашает Блохина на свои ивенты. В частности, именно менеджер "ВБЕТ Украина" награждал победителей разных номинаций премии "Предприниматель года" от Forbes. А компания VBet стала партнером мероприятия.

Рынок азартных игр в Украине захватывают иностранцы: почему на это стоит обратить внимание

Пока одни участники рынка азартных игр занимаются закупкой и даже изготовлением дронов для ВСУ, другие платят небольшие налоги, используют мискодинг и ограничиваются "гуманитарной помощью". Компания VBet также за время полномасштабной войны о помощи ВСУ (если она есть) не сообщает. Вместо этого создали гуманитарный фонд. Они помогают населению.

Компания, которая даже во время полномасштабной войны зарабатывает миллиарды в Украине, должна окончательно сделать свой выбор и определиться. Публичное осуждение действий агрессора, признание военных преступлений президента РФ Владимира Путина, помощь ВСУ поставила бы точки во всех обвинениях насчет связей VBet и их владельцев с РФ.

Вместо этого армянские бенефициары не делают заявлений с конкретными осуждениями действий президента РФ Владимира Путина и его военных преступлений. Например, менеджер братьев Бадалян Ваге Баланян, ранее представлявший их компанию на различных конференциях, 24 февраля 2022-го, когда Россия начала бомбить мирные украинские города, убивать население и вторглась в страну, на своей странице в Facebook разместил фото блюда из армянского ресторана.

Сама же компания VBet в начале полномасштабной войны ограничилась сообщением "Украина мы с тобой..." 24 февраля 2022 года. А через несколько дней сообщила о переносе ежедневного спринта из-за "военных действий".

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