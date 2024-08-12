Как старый автомобиль из-за границы сделать легальным в Украине: в МВД назвали 4 шага

В Украине, чтобы зарегистрировать автомобили, которые были в эксплуатации за рубежом, необходимо пройти растаможку, получить сертификат соответствия, провести экспертное исследование в МВД и подать документы в сервисный центр. Также нужно оплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование, размер которого зависит от стоимости автомобиля.

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Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД. Приобретение автомобиля за границей становится все более популярным среди украинцев, ведь это позволяет получить транспортное средство по более выгодной цене. Однако после покупки авто в другой стране следующим важным шагом является его регистрация в Украине.

Этап 1: растаможка автомобиля

Первый шаг после ввоза автомобиля в Украину – его растаможка. Этот процесс включает уплату таможенных пошлин и налогов, в зависимости от типа, объема двигателя и стоимости транспортного средства.

После успешного прохождения таможенного контроля лицо получит грузо-таможенную декларацию. Она подтверждает, что авто легально ввезено на территорию Украины.

Этап 2: получение сертификата соответствия

После растаможивания следует получить сертификат соответствия транспортного средства. Этот документ подтверждает, что автомобиль отвечает украинским стандартам безопасности и техническому состоянию.

Сертификат можно получить в одном из органов сертификации, уполномоченных предоставлять такие услуги. Важно убедиться, что все технические параметры вашего автомобиля отвечают нормам, установленным в Украине.

Этап 3: экспертное исследование в МВД

Следующий шаг – обращение в Экспертную службу МВД для проведения экспертного исследования автомобиля. В ходе этого процесса специалисты проверят подлинность идентификационных номеров авто и регистрационных документов.

Это необходимо для того, чтобы избежать возможных проблем с поддельными документами или находившимися в угоне автомобилями. После успешного прохождения экспертизы человек получит заключение о соответствии транспортного средства.

Этап 4: регистрация автомобиля в сервисном центре МВД

Последний этап – непосредственная регистрация авто в сервисном центре МВД. Для этого нужно взять талон на регистрацию транспортного средства, находившегося в эксплуатации за границей. Талон можно получить как в терминале в помещении сервисного центра МВД, так и онлайн через функционал электронной записи. Во время визита в сервисный центр МВД необходимо иметь при себе следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства или ID-карту с выпиской о месте жительства;

справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий полномочия представителя, если обращение производится через уполномоченного представителя;

документы, подтверждающие правомерность приобретения, ввоза и таможенного оформления автомобиля (грузо-таможенная декларация, договор купли-продажи);

регистрационный или приравненный к нему документ иностранного государства;

сертификат соответствия конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения;

заключение об экспертном исследовании транспортного средства.

При первой регистрации легкового автомобиля в Украине необходимо оплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Размер сбора зависит от стоимости автомобиля, указанной в таможенной декларации:

если стоимость авто не превышает 499620 грн, сбор составляет 3%;

если стоимость авто превышает 499620 грн, но не превышает 878120 грн, сбор составляет 4%;

если стоимость авто превышает 878120 грн, сбор составляет 5%.

Этот сбор не касается легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями. С начала года в Украине было зарегистрировано более 250 тысяч транспортных средств, из которых только 86 тысяч – новые.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине рассматривают законопроект, который позволит органам МВД получать расширенную информацию из государственных реестров для проверки личных данных во время перерегистрации автомобилей и получения водительского удостоверения. Это должно снизить нагрузку на работников сервисных центров и минимизировать риск ошибок при оформлении документов.

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