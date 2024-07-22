Перерегистрация авто и получение прав только с "пропиской": в Украине будет рассмотрен новый законопроект

В Украине рассматривают законопроект, который позволит органам МВД получать расширенную информацию из государственных реестров для проверки личных данных во время перерегистрации автомобилей и получения водительских прав. Это должно снизить нагрузку на работников сервисных центров и минимизировать риск ошибок при оформлении документов.

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Об этом говорится в законопроекте №9504, направленном на изменение процедур проверки личных данных граждан. Он предоставляет территориальным органам Министерства внутренних дел (МВД) расширенные полномочия по доступу к информации из государственных реестров.

Законопроект предусматривает, что при обращении за административными услугами, такими как получение права на управление транспортными средствами, государственная регистрация (перерегистрация), снятие с учета транспортных средств, территориальные органы МВД смогут получать информацию из реестров. В частности:

имя лица (на украинском языке и латинскими буквами в соответствии с правилами транслитерации);

(на украинском языке и латинскими буквами в соответствии с правилами транслитерации); дата рождения;

место рождения;

сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождения) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица;

реквизиты документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина Украины, паспорт для выезда за границу, вид на постоянное или временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, удостоверение лица, которому предоставлена временная защита);

(паспорт гражданина Украины, паспорт для выезда за границу, вид на постоянное или временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, удостоверение лица, которому предоставлена временная защита); уникальный номер записи в Реестре;

отцифрованный образ лица лица.

Согласно этому законопроекту, Кабинет министров Украины получит право определять порядок получения информации, необходимой для предоставления административных услуг по получению права на управление транспортными средствами, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета транспортных средств. Это включает в себя возможность получения данных из информационных систем и электронных баз данных (реестров) органов исполнительной власти и других государственных органов, таких как Единый государственный демографический реестр.

Основная цель законопроекта - автоматизация проверки данных, которая должна уменьшить нагрузку на работников сервисных центров МВД и минимизировать риск ошибок при оформлении документов. Актуализация данных из разных реестров позволит обеспечить точность и своевременность предоставления административных услуг гражданам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские водители снова смогут заказывать индивидуальные автономера – Министерство внутренних дел возобновило популярную услугу. Ее приостановили в феврале из-за ухудшения военной безопасности в местах расположения производственных мощностей.

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