Как заказать "дополнительные" мобильный интернет и минуты: инструкция для абонентов "Киевстара", lifecell и Vodafone

Услуга внеочередного списания абонентской платы позволяет пользователям мобильной связи досрочно получить пакет услуг, предусмотренный их тарифом, без ожидания даты очередного платежа. Это может быть полезно в различных ситуациях: если вы пропустили плановый платеж, и доступ к услугам временно ограничен; если вам срочно понадобились дополнительные минуты разговора, SMS, интернет или другие услуги, включенные в ваш тарифный план; или если вы хотите начать использовать новый пакет услуг раньше запланированного срока.

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Этой услугой могут воспользоваться абоненты всех мобильных операторов Украины. Однако перед активацией рекомендуется убедиться, что на вашем счете достаточно средств для оплаты абонентской платы.

Кроме того, следует помнить, что за внеочередное снятие абонплаты может взиматься дополнительная комиссия. Детали этого прописаны в условиях используемого тарифа.

Также важно учитывать, что за внеочередное списание абонентской платы может взиматься дополнительная комиссия. Подробные условия указаны в вашем тарифном плане.

Как заказать внеочередное снятие абонплаты

Абоненты lifecell могут перезаказать пакет услуг, набрав *700#. Причем, как себе, так и другому абоненту оператора.

Абоненты Vodafone могут подключить месячный пакет услуг, набрав после пополнения счета *101*444#. "Перезагрузите телефон (или включите/выключите режим самолета) для активации пакета услуг; дождитесь SMS о подключении лунного пакета", – рассказали о дальнейших шагах в операторе.

Абоненты "Киевстара" могут заказать внеочередное снятие абонплаты, в частности, набрав *578#. Либо же *579# – однако только при условии использования тарифов:

LOVE UA;

LOVE;

LOVE 2020.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Киевстар" начал продавать номера с новым кодом сети назначения 77 (+380 77). Т. е. номера оператора теперь начинаются в т. ч. с 077. Впрочем, на уже действующие номера новшество не повлияет.

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