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Как украинским водителям тратить меньше бензина при езде в холодную погоду: озвучено 5 советов

Владимир Пазий
Рынки и компании
1 минута
6,8 т.
Как экономить бензин во время движения

Украинцы, пользуясь несколькими способами, могут экономить бензин в холодное время. Один из способов – удерживать стабильную скорость. Постоянное ускорение и торможение может потреблять больше топлива.

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Об этом и других способах – расскажет OBOZ.UA.

Существует несколько способов уменьшить потребление бензина во время вождения в холодное время года:

  • Используйте обогреватель эффективно.

Убедитесь, что отопитель работает эффективно, но не перегревает автомобиль. Используйте его только тогда, когда это необходимо.

  • Проверяйте давление в шинах.

Недостаточное давление в шинах может привести к увеличению сопротивления и потребления бензина. Проверяйте давление в шинах регулярно.

  • Запустите двигатель за 30 секунд до начала движения.

Это позволяет мотору нагреться и работать более эффективно во время начального движения.

  • Используйте легкие проворные масла.

Легкие моторные масла могут облегчить работу двигателя в холодное время года и снизить потребление топлива. Эти советы помогут вам снизить потребление бензина во время вождения в холодное время года.

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