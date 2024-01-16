Как украинским водителям тратить меньше бензина при езде в холодную погоду: озвучено 5 советов
Украинцы, пользуясь несколькими способами, могут экономить бензин в холодное время. Один из способов – удерживать стабильную скорость. Постоянное ускорение и торможение может потреблять больше топлива.
Об этом и других способах – расскажет OBOZ.UA.
Существует несколько способов уменьшить потребление бензина во время вождения в холодное время года:
- Используйте обогреватель эффективно.
Убедитесь, что отопитель работает эффективно, но не перегревает автомобиль. Используйте его только тогда, когда это необходимо.
- Проверяйте давление в шинах.
Недостаточное давление в шинах может привести к увеличению сопротивления и потребления бензина. Проверяйте давление в шинах регулярно.
- Запустите двигатель за 30 секунд до начала движения.
Это позволяет мотору нагреться и работать более эффективно во время начального движения.
- Используйте легкие проворные масла.
Легкие моторные масла могут облегчить работу двигателя в холодное время года и снизить потребление топлива. Эти советы помогут вам снизить потребление бензина во время вождения в холодное время года.
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