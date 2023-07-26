Как превратить старую коробку для лошадей в роскошный дом: недвижимость теперь сдают в аренду

Житель Великой Британии купил старую коробку для лошадей за 500 фунтов (23,7 тыс. грн) и превратил ее в роскошный дом. В ремонте он использовал инструкции, которые он нашел на YouTube.

Видео дня

Как пишет издание The Sun, Хайлен Болдуин выпотрошил коробку и сам ее украсил. Теперь свою недвижимость он сдает с помощью Airbnb. "В 2020 году мужчина из Девона купил захудалый автомобиль на Facebook Marketplace всего за 500 фунтов стерлингов", – говорится в материале.

Автомобиль служил для перевозки лошадей. Мотор был непригоден. Мужчина установил окна от пола до потолка. До этого в коробке не было ни единого окна.

Затем британец сам занялся установкой сантехники, а также подключением солнечных батарей. Он также вырвал переднее сиденье и превратил кабину водителя в двуспальную кровать.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем кредиты на квартиры через Дію открывают для всех украинцев – участие в программе єОселя смогут принять все украинцы, которые не владеют собственным жильем. Изменение вступит в силу с 1 августа. Кредиты будут оформляться по льготной годовой ставке 7% в гривне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!