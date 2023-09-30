В Киеве сдают квартиру без пола, кухни и умывальника: сколько стоит и как выглядит самое дешевое жилье 

В Киеве, в Днепровском районе, сдают в аренду одну из худших квартир. В ней нет ни мебели, ни ремонта, не возможности приготовить еду, ни даже рукомойника. При этом за проживание в таком жилье придется делать ремонт.

Об этом говорится в данных портала недвижимости. Фактически владельцы квартиры предлагают бесплатно делать ремонт в их квартире, а за это строители получат право находиться в квартире, в которой делают ремонт.

Жилье при этом не приспособлено для проживания. Здесь нет ни полов, ни кухни, ни умывальника. Квартира площадью 43 квадрата имеет две комнат и площадь в 43 квадрата. "Квартира сдается порядочному человеку, которая занимается ремонтными работами и не имеет вредных привычек", – говорится в объявлении.

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Материалы для ремонта обещают предоставить владельцы жилья. При этом о требованиях, как быстро нужно сделать ремонт, в объявлении не указывается. К слову, такие объявления – не новшества на рынке аренды. Часто владельцы жилья не имеют средств, либо же не хотят тратится на ремонтные работы.

Только работы за капитальный ремонт в квартире могут обойтись в тысячи долларов. Вместо того, чтобы платить, владельцы таких квартир предлагают проживать в недвижимости.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве продают самую дешевую квартиру. В ней нет ни ремонта, ни достаточной для проживания площади.

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