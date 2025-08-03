Как изменить тариф "Киевстар": абонентам оператора дали инструкцию
Пересмотр условий мобильного тарифа может стать оптимальным решением, если текущий план не соответствует вашим ожиданиям и требованиям. В частности, для абонентов "Киевстара" существует несколько удобных способов изменить тариф. В частности, это можно сделать в официальных салонах оператора.
Об этом рассказали в самой компании. Там отметили, что провести изменение тарифа можно по номерам:
- 477.
- 477*1.
- 466.
Кроме того, поменять тариф можно на сайте "Киевстара" – для этого нужно зайти в раздел Тарифы. А также в приложении Мой Киевстар (раздел Все тарифы).
Также абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности:
- По запросу *100*01*2#.
- Авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы.
- В приложении Мой Киевстар.
- По номеру 466*66.
Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора
В то же время, за первое полугодие 2025 года услугой переноса номеров с одного оператора на другой (MNP) воспользовались почти 318 тыс. абонентов. Чаще всего номера переносили на lifecell.
"Январь отметился продолжением декабрьской тенденции стремительной миграции абонентов "Киевстар" в сеть lifecell. Однако уже в феврале, с завершением акции "СТОП Цена", ситуация стабилизировалась. Более того, интересно, что lifecell предложит своим абонентам в конце года (когда акционные скидки закончатся)", – сообщили в техническом сообществе рынка телекоммуникаций "MZU - Мобильная Связь Украины".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Vodafone запустил новые тарифы – FLEXX GO и FLEXX TOP. Доступными они стали со 2 июля.
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