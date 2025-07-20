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Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: к какому уходят чаще всего

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
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Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора

За первое полугодие 2025 года услугой переноса номеров с одного оператора на другой (MNP) воспользовались почти 318 тыс. абонентов. Чаще всего номера переносили на lifecell. Однако в экспертной среде сомневаются, что оператор сможет и дальше уверенно переманивать к себе абонентов других операторов.

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Об этом сообщает техническое сообщество рынка телекоммуникаций "MZU - Мобильная Связь Украины". Отмечается: в целом, разница утраченных/принятых абонентов остается менее 0,1% абонентской базы каждого из операторов.

Чаще всего украинцы переносят мобильные номера на lifecell

"Январь отметился продолжением декабрьской тенденции стремительной миграции абонентов "Киевстар" в сеть lifecell. Однако уже в феврале, с завершением акции "СТОП Цена", ситуация стабилизировалась. Более того, интересно, что lifecell предложит своим абонентам в конце года (когда акционные скидки закончатся)", – говорится в сообщении.

За первое полугодие 2025 года услугой переноса номеров с одного оператора на другой воспользовались почти 318 тыс. абонентов

В целом же, констатируется, в настоящее время услуга MNP не пользуется большой популярностью среди украинцев. Ведь несмотря на 318 тыс. переносов номеров, "общее количество желающих воспользоваться ею все же незначительно".

MNP не пользуется большой популярностью среди украинцев

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