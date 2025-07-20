Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: к какому уходят чаще всего

За первое полугодие 2025 года услугой переноса номеров с одного оператора на другой (MNP) воспользовались почти 318 тыс. абонентов. Чаще всего номера переносили на lifecell. Однако в экспертной среде сомневаются, что оператор сможет и дальше уверенно переманивать к себе абонентов других операторов.

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Об этом сообщает техническое сообщество рынка телекоммуникаций "MZU - Мобильная Связь Украины". Отмечается: в целом, разница утраченных/принятых абонентов остается менее 0,1% абонентской базы каждого из операторов.

"Январь отметился продолжением декабрьской тенденции стремительной миграции абонентов "Киевстар" в сеть lifecell. Однако уже в феврале, с завершением акции "СТОП Цена", ситуация стабилизировалась. Более того, интересно, что lifecell предложит своим абонентам в конце года (когда акционные скидки закончатся)", – говорится в сообщении.

В целом же, констатируется, в настоящее время услуга MNP не пользуется большой популярностью среди украинцев. Ведь несмотря на 318 тыс. переносов номеров, "общее количество желающих воспользоваться ею все же незначительно".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Vodafone запустил новые тарифы – FLEXX GO и FLEXX TOP. Доступными они стали со 2 июля.

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