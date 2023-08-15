Как изменились цены на бензин, дизель и автогаз в Украине после возврата налогов: сравнение стоимости

В июле наблюдались значительное повышение цен на бензин, дизельное топливо (ДТ) и автогаз из-за возвращения довоенных НДС и акцизов. Стоимость в среднем выросла минимум на 7%.

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Бензин А-92 подорожал на 14,9% – до 47,1 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В свою очередь, бензин А-95 вырос в цене на 7,1% – до 49,1 грн за литр, дизтопливо – на 9,8% – до 48,5 грн за литр. При этом стоимость автогаза выросла на 6,8% – до 23,6 грн за литр.

Напомним, в Украине с 1 июля вернули налогообложение по реализации топлива. Как пояснил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Международный валютный фонд (МВФ) настоял на возвращении налогообложения горючего на довоенный уровень.

"Партнеры предъявляют определенные требования – есть 19 требований меморандума с Международным валютным фондом. Еще с прошлого года речь шла о постепенном возврате налогов, чтобы Украина имела возможность удерживать свои Вооруженные силы самостоятельно и в должном объеме в течение войны", – сказал глава Кабмина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине цены на бензин могут подняться дополнительно примерно на 4 грн за литр. Запасы горючего, купленного еще до повышения НДС, иссякли. АЗС вынуждены будут пересмотреть стоимость бензина.

В то время как одна часть экспертов указывает на преждевременное повышение налогов, другие возмущаются маржой АЗС в размере около 30%. За время полномасштабной войны на каждом литре большие трейдеры начали зарабатывать примерно вдвое больше. Правда, также сложнее стало договориться о поставках горючего в страну.

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