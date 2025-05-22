Кадровый кризис в Украине обостряется: кого ищут и почему безработные не могут найти работу
В Украине продолжается кадровый кризис, сейчас больше всего ищут работников в сферах энергетики, сельского хозяйства, медицины и технических специальностей. Чтобы закрыть вакансии, работодатели расширяют картинку кандидата, готовы брать ветеранов, ВПЛ, людей с инвалидностью и пенсионеров 60+.
Об этом пишет Елена Колесникова, председатель отраслевого совета федерации металлургов Украины, председатель комитета по устойчивому развитию федерации работодателей. По аналитическим исследованиям 2024-2025 годов, наибольший кадровый голод сейчас наблюдается в таких сферах:
- водоснабжение – 53% вакансий остаются незакрытыми;
- здравоохранение – 46,2%;
- энергетика – 44,1%;
- образование – 40%;
- сельское хозяйство – 39%.
Хуже всего ситуация наблюдается среди малых и средних предприятий, где нехватка кадров парализует развитие и возможность стабильной деятельности. В то же время 32% компаний планируют расширение штата в 2025 году, но в прошлом году 31,7% работодателей столкнулись с трудностями в поиске персонала.
Рынок также испытывает критическую нехватку квалифицированных кадров на рабочих специальностях. Наиболее востребованы:
- трактористы – более 3 000 вакансий;
- слесари – также около 3 000;
- водители – 2 600;
- электрогазосварщики – 1 900;
- швеи – 1 800.
Зато многие безработные ищут работу в сферах с низким спросом, часто не осознавая отсутствия стабильных перспектив в этих направлениях. Это создает замкнутый круг, в котором недовольство работодателей совпадает с разочарованием самих кандидатов.
Зато многие безработные ищут работу в сферах с низким спросом, часто не осознавая отсутствия стабильных перспектив в этих направлениях. Это создает замкнутый круг, в котором недовольство работодателей совпадает с разочарованием самих кандидатов.
"Вместо системной переориентации мы видим потерю мотивации, недоверие к государственным инструментам и ложное представление о собственных профессиональных перспективах", - отмечает Колесникова. Хотя проблемы на рынке труда очевидны, есть и оптимистичные сигналы. По результатам опроса:
- 79% работодателей готовы трудоустраивать внутренне перемещенных лиц;
- 72% – ветеранов;
- 67% – людей с инвалидностью;
- 56% – лиц в возрасте 60+.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обостряется нехватка кадров на фоне демографического кризиса, сокращения населения и массовой миграции. Труднее всего сейчас найти работу внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), людям с инвалидностью, украинцам в возрасте 50+ и женщинам с маленькими детьми.
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