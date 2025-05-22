Кадровый кризис в Украине обостряется: кого ищут и почему безработные не могут найти работу

В Украине продолжается кадровый кризис, сейчас больше всего ищут работников в сферах энергетики, сельского хозяйства, медицины и технических специальностей. Чтобы закрыть вакансии, работодатели расширяют картинку кандидата, готовы брать ветеранов, ВПЛ, людей с инвалидностью и пенсионеров 60+.

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Об этом пишет Елена Колесникова, председатель отраслевого совета федерации металлургов Украины, председатель комитета по устойчивому развитию федерации работодателей. По аналитическим исследованиям 2024-2025 годов, наибольший кадровый голод сейчас наблюдается в таких сферах:

водоснабжение – 53% вакансий остаются незакрытыми;

– 53% вакансий остаются незакрытыми; здравоохранение – 46,2%;

– 46,2%; энергетика – 44,1%;

– 44,1%; образование – 40%;

– 40%; сельское хозяйство – 39%.

Хуже всего ситуация наблюдается среди малых и средних предприятий, где нехватка кадров парализует развитие и возможность стабильной деятельности. В то же время 32% компаний планируют расширение штата в 2025 году, но в прошлом году 31,7% работодателей столкнулись с трудностями в поиске персонала.

Рынок также испытывает критическую нехватку квалифицированных кадров на рабочих специальностях. Наиболее востребованы:

трактористы – более 3 000 вакансий;

– более 3 000 вакансий; слесари – также около 3 000;

– также около 3 000; водители – 2 600;

– 2 600; электрогазосварщики – 1 900;

– 1 900; швеи – 1 800.

Зато многие безработные ищут работу в сферах с низким спросом, часто не осознавая отсутствия стабильных перспектив в этих направлениях. Это создает замкнутый круг, в котором недовольство работодателей совпадает с разочарованием самих кандидатов.

Зато многие безработные ищут работу в сферах с низким спросом, часто не осознавая отсутствия стабильных перспектив в этих направлениях. Это создает замкнутый круг, в котором недовольство работодателей совпадает с разочарованием самих кандидатов.

"Вместо системной переориентации мы видим потерю мотивации, недоверие к государственным инструментам и ложное представление о собственных профессиональных перспективах", - отмечает Колесникова. Хотя проблемы на рынке труда очевидны, есть и оптимистичные сигналы. По результатам опроса:

79% работодателей готовы трудоустраивать внутренне перемещенных лиц;

72% – ветеранов;

67% – людей с инвалидностью;

56% – лиц в возрасте 60+.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обостряется нехватка кадров на фоне демографического кризиса, сокращения населения и массовой миграции. Труднее всего сейчас найти работу внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), людям с инвалидностью, украинцам в возрасте 50+ и женщинам с маленькими детьми.

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