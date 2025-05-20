Кадровый кризис обостряется, но берут не всех: кто остается за пределами рынка труда

В Украине обостряется нехватка кадров на фоне демографического кризиса, сокращения населения и массовой миграции. Труднее всего сейчас найти работу внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), людям с инвалидностью, украинцам в возрасте 50+ и женщинам с маленькими детьми.

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Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в анализе для Forbes. По ее словам, за годы войны количество трудоспособного населения в Украине сократилось более чем на четверть.

Причиной этого является - миграция, мобилизация и естественное старение населения. По данным Института демографии, коэффициент рождаемости сейчас составляет критически низкие 0,9 ребенка на женщину, тогда как для восстановления поколений нужно не менее 2,2.

По словам Марчак, в этих условиях бизнесу придется адаптироваться к новой реальности: постепенному росту среднего возраста работников, уменьшению количества молодежи и переориентации на новые резервы рабочей силы. Эксперт отметила, что в Украине еще есть значительный потенциал рабочей силы среди людей экономически активного возраста, которые пока не вовлечены в рынок, среди них основные группы:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

люди с инвалидностью;

опытные работники в возрасте 50+;

студенты, пенсионеры и ветераны;

молодые матери с маленькими детьми.

Проблемы с трудоустройством именно этих категорий граждан самые острые. Причинами являются, как реальный разрыв между навыками работников и потребностями работодателей, так и глубоко укоренившиеся стереотипы относительно возраста, состояния здоровья или социального статуса.

"Нам нужно изменить подход к найму: научить HR-специалистов распознавать не ограничения, а возможности", - подчеркнула Марчак. Она призывает преодолевать барьеры в виде предвзятого отношения к людям старшего возраста или с инвалидностью, которые часто ошибочно считаются "неперспективными".

Ключ к восстановлению трудового потенциала, по ее словам, это программы переобучения и повышения квалификации, адаптированные к потребностям конкретного региона, ведь важно не просто обучать, а предоставлять навыки, которые реально нужны локальному рынку. Украина уже входит в фазу хронического дефицита рабочей силы. Без активного привлечения всех слоев населения к экономической деятельности восстановление страны после войны будет затруднено.

Минсоцполитики отмечает, что будущее рынка труда за инклюзивностью, адаптивностью и гибкостью. Ведь это требование времени и шанс для обновления трудовых стратегий во всех секторах экономики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России кадровый дефицит достиг 2,6 миллиона человек и может вырасти до 4 миллионов. Основными его причинами являются мобилизация, эмиграция и провальная кадровая политика. Больше всего не хватает квалифицированных работников в промышленности, на транспорте и в агросекторе.

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