Украинцы массово осваивают новые профессии: какую работу выбирают чаще всего

В 2025 году тысячи украинцев получили новую специальность или повысили свою квалификацию, воспользовавшись ваучерами на бесплатное обучение от Службы занятости. Чаще всего граждане выбирали учиться на медсестер, психологов, поваров, соцработников и водителей.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости. Отмечается, что всего в январе-августе возможностью бесплатного обучения по ваучеру воспользовались более чем 21 тысяча граждан.

Как работают ваучеры

Ваучеры позволяют повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 156 профессий и специальностей. Обучение происходит как в высших учебных заведениях, так и в профессионально-технических, в частности в восьми центрах профтехобразования Службы занятости.

Ваучеры покрывают до 30 тыс. гривен за обучение – деньги идут из Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Но, если стоимость обучения превышает эту сумму, участник программы доплачивает собственными средствами.

Кто выбирает переучиваться в центре занятости

Чаще всего ваучеры используют люди старшего возраста: 7 из 10 участников программы – 45 и более лет. Но также участниками являются:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) – 21%;

люди с инвалидностью – 6%;

участники боевых действий – 3%.

Лидерами по количеству выданных ваучеров на обучение стали Днепропетровская, Харьковская и Запорожская области.

Самые популярные профессии среди украинцев

Медсестринство.

Психология.

Повар.

Социальный рабочий.

Водитель автотранспортных средств

Воспользоваться программой можно, обратившись в ближайший центр занятости. Также заявки принимают онлайн на сайте Государственной службы занятости и в мобильном приложении госучреждения.

Кому чаще всего предлагают работу в Украине

На рынке труда Украины ощущается заметный дисбаланс – с начала августа было размещено 241 тысячу вакансий, тогда как работу искали 132 тысячи человек. Таким образом, в среднем на одного зарегистрированного соискателя приходилось два открытых рабочих места. Из-за дефицита рабочих профессий и специалистов в стране больше всего нуждаются:

продавцов;

водителей;

поваров;

инженеров;

бухгалтеров;

врачей;

администраторов;

слесарей;

электромонтеров;

грузчиков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которые ищут работу в 2025 году, должны ориентироваться не только на опыт и образование, а прежде всего на навыки, цифровую грамотность и ценности компании. Только те кандидаты, которые сочетают технические компетенции с гибкостью и креативностью, остаются востребованными на быстро меняющемся рынке труда.

