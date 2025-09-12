Украинцы массово осваивают новые профессии: какую работу выбирают чаще всего
В 2025 году тысячи украинцев получили новую специальность или повысили свою квалификацию, воспользовавшись ваучерами на бесплатное обучение от Службы занятости. Чаще всего граждане выбирали учиться на медсестер, психологов, поваров, соцработников и водителей.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости. Отмечается, что всего в январе-августе возможностью бесплатного обучения по ваучеру воспользовались более чем 21 тысяча граждан.
Как работают ваучеры
Ваучеры позволяют повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 156 профессий и специальностей. Обучение происходит как в высших учебных заведениях, так и в профессионально-технических, в частности в восьми центрах профтехобразования Службы занятости.
Ваучеры покрывают до 30 тыс. гривен за обучение – деньги идут из Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Но, если стоимость обучения превышает эту сумму, участник программы доплачивает собственными средствами.
Кто выбирает переучиваться в центре занятости
Чаще всего ваучеры используют люди старшего возраста: 7 из 10 участников программы – 45 и более лет. Но также участниками являются:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ) – 21%;
- люди с инвалидностью – 6%;
- участники боевых действий – 3%.
Лидерами по количеству выданных ваучеров на обучение стали Днепропетровская, Харьковская и Запорожская области.
Самые популярные профессии среди украинцев
- Медсестринство.
- Психология.
- Повар.
- Социальный рабочий.
- Водитель автотранспортных средств
Воспользоваться программой можно, обратившись в ближайший центр занятости. Также заявки принимают онлайн на сайте Государственной службы занятости и в мобильном приложении госучреждения.
Кому чаще всего предлагают работу в Украине
На рынке труда Украины ощущается заметный дисбаланс – с начала августа было размещено 241 тысячу вакансий, тогда как работу искали 132 тысячи человек. Таким образом, в среднем на одного зарегистрированного соискателя приходилось два открытых рабочих места. Из-за дефицита рабочих профессий и специалистов в стране больше всего нуждаются:
- продавцов;
- водителей;
- поваров;
- инженеров;
- бухгалтеров;
- врачей;
- администраторов;
- слесарей;
- электромонтеров;
- грузчиков.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которые ищут работу в 2025 году, должны ориентироваться не только на опыт и образование, а прежде всего на навыки, цифровую грамотность и ценности компании. Только те кандидаты, которые сочетают технические компетенции с гибкостью и креативностью, остаются востребованными на быстро меняющемся рынке труда.
