К 2030 году исчезнут 16 профессий: какие качества работников будут цениться

Искусственный интеллект уже в ближайшем будущем может вытеснить с рынка труда некоторые профессии, и они полностью исчезнут. Из-за того что ИИ автоматизирует определенные задачи, почти половина компаний в мире планирует к 2030 году сократить свой персонал. В то же время на рынке труда будут цениться работники с хорошими техническими навыками, креативностью, стрессоустойчивостью, организованностью и мобильностью.

OBOZ.UA проанализировал различные источники и СМИ и составил список профессий, которые находятся в зоне риска. А также мы расскажем, какова ситуация на рынке труда в Украине.

Какие профессии исчезнут в будущем из-за влияния ИИ

Из-за автоматизации задач с помощью искусственного интеллекта 41% компаний в мире планируют сокращение персонала. Об этом пишет CNN, ссылаясь на нынешний отчет WEF (Всемирного экономического форума).

Издание отмечает, что в отличие от отчета 2023 года, теперь уже речь не идет о том, что ИИ "положительно скажется" на количестве рабочих мест. А скорее наоборот.

По прогнозам работодателей, в будущем могут исчезнуть некоторые профессии, требующие применения физической силы, вычисления или обработки данных.

Так, наибольшее сокращение ожидает работников почтовых служб, исполнительных секретарей и специалистов по расчету зарплаты. Это объясняется как развитием ИИ, так и другими тенденциями.

Также в зоне риска автоматизации с помощью ИИ находятся графические дизайнеры и юрисконсульты.

Всего исчезнуть могут 16 профессий:

Грузчик

Бухгалтер

Экономист

Разнорабочий

Упаковщик

Торговый работник

Водитель

Финансовый аудитор

Юридический консультант

Специалисты по вводу данных

Секретарь

Работник почтовой службы

Кассир

Билетный контролер

Работник полиграфии

Телемаркетолог

Какие работники будут цениться на рынке труда

Аналитики отмечают, что в ближайшем будущем спросом будут пользоваться работники, которые хорошо владеют технологиями и умеют быть креативными.

Важными профессиональными навыками будет стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность. Это объясняется тем, что скорее всего удаленная работа с гибким графиком и возможностью работать из любой точки останутся с нами надолго.

Согласно последним опросам, все большим спросом будут пользоваться навыки работы с искусственным интеллектом. Около 70% компаний планируют нанять новых работников с навыками разработки инструментов и усовершенствований на основе ИИ, а 62% намерены нанять больше людей с навыками для лучшей работы вместе с искусственным интеллектом.

Ситуация на рынке труда в Украине

Из-за войны и демографического кризиса Украина сталкивается с дефицитом рабочей силы и рассматривает возможность привлечения трудовых мигрантов. Для этого нужны прозрачные условия трудоустройства и конкурентная заработная плата, особенно в строительной отрасли.

В нашей стране выросли зарплаты работников рабочих профессий. С 2022 по 2025 год они выросли на 50-100%.

Самые высокие заработные платы у каменщиков, штукатуров и сантехников – именно на эти профессии в Украине наибольший спрос.

Также больше всего ищут подсобников, водителей и продавцов.

А вот такие профессии, как заведующий оранжереи и математик, появляются на рынке труда очень редко.

Бизнес в Украине теряет персонал из-за выезда молодежи и войны, и некоторые компании начали искать работников за рубежом, чаще всего из Индии, Бангладеша, Пакистана и Шри-Ланки.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект назвал профессии, которые исчезнут в Украине в ближайшее время. Среди них переводчики, бухгалтеры и операторы call-центров.

