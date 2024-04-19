Россиян оставили без крабового салата: известный производитель морепродуктов ушел из РФ

Литовская компания по производству и торговле рыбой и другими продуктами Viciunu grupe наконец-то уходит с российского рынка. Владелец марки крабовых палочек VIČI продал свой завод в РФ и остальные предприятия, которые использовала для бизнес-деятельности.

Как сообщают литовские СМИ, новым владельцем завода "Вичюнай-Русь" в Калининградской области, а также шести других компаний, которые занимались логистикой, хранением товаров, оптовой продажей продукции из сурими и утилизацией отходов стала российская компания "УК "Группа Океан"". Сделка была заключена 18 апреля, но ее сумма не разглашается.

Кто купил производителя VIČI?

Любопытно, что "Группа Океан" была зарегистрирована в РФ лишь 19 июня 2023 года. Компания до сих пор не подала сведения о своих акционерах. Известно лишь, что ее возглавляет Мария Бучарова.

С производством продуктов питания "Группа Океан" не связана. Деятельность компании посвящена предоставлению кредитов, инвестированию в ценные бумаги и коммерческую деятельность, аренде и управлению находящейся в собственности или в аренде нежилой недвижимостью. Ранее она взяла под управление другие компании Viciunu grupe в России: "Вичирустранс", "Балтко", ЛК "Центрус", "Фрост Логистикс", "Рефтерминал" и "Форт Транс Логистика".

Тем не менее, СМИ предполагают, что "Группа Океан" может быть связана с крупным российским импортером рыбы и морепродуктов "Юнифрост".

Глава Viciunu grupe, мэр литовского Каунаса Шарунас Матийошайтис отказался прокомментировать сделку по продаже российской "дочки", но в отчетности "Вичюнай-Русь" на 2023 год говорится, что сделка была одобрена правительственной комиссией РФ.

Владельцы Viciunu grupe утверждали о попытках продать бизнес в Калининградской области с весны 2022 года. На фоне медлительного выхода из России Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло компанию в список международных спонсоров войны.

Также OBOZ.UA сообщал, что отдел уголовного преследования Клайпедской окружной прокуратуры начал предварительное расследование в отношении Viciunu grupe. Одна из компаний группы, предположительно, перевозила в Россию подсанкционные товары, которые РФ могла использовать в войне против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!