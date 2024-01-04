"Крабовые палочки с привкусом крови". Крупный производитель морепродуктов объявлен международным спонсором войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло одного из крупнейших и экономически мощных производителей морепродуктов в Европе Viciunai Group (бренд VIČI) с главным офисом в Литве в перечень международных спонсоров войны. Причина – через почти 2 года после начала полномасштабной войны компания не останавливает свои мощности в России, ищет новых работников и платит значительные налоги в бюджет агрессора.

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Об этом сообщили в самом НАПК. Там отметили: Viciunai Group продолжает работать в РФ, несмотря на данное ранее обещание уйти с ее рынка.

"Крабовые палочки с привкусом крови? Такое возможно, если компания-производитель продолжает финансировать войну, уплачивая значительные налоги в бюджет агрессора", – отметили в агентстве.

Там напомнили: еще в марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, руководитель литовской группы Шарунас Матийошатис "заявил, что компания уйдет с российского рынка в течение 3-4 месяцев". Вместо этого "стало известно, что Viciunai не прекращает свою работу в России и остается одним из самых любимых брендов российских потребителей".

При этом подчеркивается: Viciunai ведет свой бизнес в России в обычном режиме без каких-либо сокращений. А кроме того:

успешно защищает российскую торговую марку в суде;

продолжает набирать персонал на свои дочерние предприятия, поддерживая рынок труда в России.

Так, отмечается, на производственный комплекс "Вичюнай-русь" работают 1500 работников. Он находится в Калининградской области, а его чистая прибыль за 2022 год увеличилась на 156% – до 20 млн долларов.

Кроме того, дочерняя компания Viciunai ООО "БалтКо", "являясь официальным представителем компании в России", оказывает там услуги по перевозке продуктов рыбной кулинарии, рыбной переработки, сурими и морепродуктов. Ее чистая прибыль за 2022 год составляла 2,5 млн долларов.

"Неоднократные заявления о прекращении бизнеса и продаже производства в России никак не повлияли на работу в России. Компания продолжает спонсировать войну против Украины, уплачивая большие суммы налогов в бюджет путинской военной машины", – резюмировали в НАПК.

Список международных спонсоров войны – что он значит для бизнеса

Viciunai Group далеко не первая компания, попавшая в указанный список. В него уже внесены CRCC, Rockwool, Nestle, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPС), PepsiCo, Mars, Şişecam Group, Japan Tobacco International, Philip Morris International, Alibaba Group Holding Limited, Bacardi, Unilever, Auchan, Metro, Procter&Gamble, Bonduelle, Mondelez, Leroy Merlin, Xiaomi, Geely и многие другие.

Включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Это не грозит им закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками. Кроме того, официальные структуры активно призывают к бойкоту продукции таких компаний.

Впрочем, все компании из списка пока продолжают работу в Украине, т. к. НАПК не имеет полномочий закрывать международный бизнес или ограничивать его работу. Но если против таких бизнесов будут введены санкции СНБО, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине обнаружили махинации, проводимые компанией Viciunai Group с весом своей продукции. Так, указанная производителем масса нетто ("чистый" вес товара без упаковки, тары, жидкости) намного меньше реальной массы брутто (общий вес). К примеру, вес одной из пачек "Морского коктейля" бренда VIČI оказался 227 г – вместо заявленных 300 г.

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