Помогал России воевать против Украины? Прокуратура взялась за известного производителя морепродуктов

В Литве начато предварительное расследование деятельности компании группы Vičiūnai (бренд VIČI) – одного из крупнейших и экономически мощных производителей морепродуктов в Европе с главным офисом в этой стране. Это стало ответом на появившуюся информацию о том, что одна из компаний группы, предположительно, перевозила в Россию подсанкционные товары – которые РФ могла использовать в войне против Украины.

Об этом сообщает Delfi. Отмечается, что расследование:

организуют и контролируют прокуроры отдела уголовного преследования Клайпедской окружной прокуратуры;

ведут сотрудники Клайпедского отделения Таможенной криминальной службы.

Ранее же Общественная телекомпания LRT сообщила, что компания Plungės kooperatinė prekyba, входящая в состав группы Vičiūnai, более 10 раз перевозила в Россию подпадающие под санкции высокоприоритетные товары и технологии, отнесенные к категории боевых предметов. В самой же компании не стали отрицать поставку оборудования в Россию – но утверждают, что представленная в СМИ информация неверна.

"Мы отрицаем информацию в СМИ о том, что эти запасные детали военного назначения. Это детали для ремонта оборудования по производству продуктов, для поддержания технического состояния оборудования, и его никогда не перепродавали другим компаниям", – сказал представитель компании.

В свою очередь, напомним: ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло Viciunai Group в уже закрытый перечень международных спонсоров войны. Причина – через почти 2 года после начала полномасштабной войны компания:

не остановила свои мощности в России;

искала новых работников;

платила значительные налоги в бюджет агрессора.

Там напомнили: еще в марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, руководитель литовской группы Шарунас Матийошайтис "заявил, что компания уйдет с российского рынка в течение 3-4 месяцев". Вместо этого "стало известно, что Viciunai не прекращает свою работу в России и остается одним из самых любимых брендов российских потребителей".

При этом подчеркивается: Viciunai ведет свой бизнес в России в обычном режиме без каких-либо сокращений. А кроме того:

успешно защищает российскую торговую марку в суде;

продолжает набирать персонал на свои дочерние предприятия, поддерживая рынок труда в России.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине выявили махинации, проводимые компанией Viciunai Group с весом своей продукции. Так, указанная производителем масса нетто ("чистый" вес товара без упаковки, тары, жидкости) намного меньше реальной массы брутто (общий вес). К примеру, вес одной из пачек "Морского коктейля" бренда VIČI оказался 227 г – вместо заявленных 300 г.

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