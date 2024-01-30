Изменятся ли зарплаты в Украине в феврале: озвучены суммы окладов

В Украине планового роста зарплат в феврале не предполагается. Однако возможно индивидуальное повышение выплат со стороны работодателей. Минимальная зарплата в Украине выросла с 1 января – с 6,7 до 7,1 тыс. грн. Следующая волна повышений ожидается в апреле.

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В апреле же зарплата будет составлять уже 8 тыс. грн. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.

В проект госбюджета добавлена пояснительная записка с прогнозом роста средней зарплаты до 21,8 тыс. грн. В прошлом году этот показатель равнялся 18,5 тыс. грн.

В 2025 году средняя зарплата должна увеличиться почти на четыре тысячи. То есть сумма составит 25,7 тыс. грн.

Как изменилась зарплата в январе?

В Украине средняя зарплата по состоянию на январь 2024 достигла 17,8 тыс. грн в вакансиях и 19,1 тыс. грн в резюме. При этом больше (36,8 тыс. грн) получают работники IT.

Уровень зарплат составляет:

Строительство – 11,8 тыс. грн;

временное размещение и организация – 11,8 тыс. грн;

образование – 12 тыс. грн;

искусство, спорт, развлечения и отдых – 12,9 тыс. грн;

деятельность в сфере административного и - 14 тыс. грн;

сельское хозяйство, лесное – 14,2 тыс. грн;

здравоохранение и предоставление социальной – 14,3 тыс. грн;

операции с недвижимым имуществом – 15 тыс. грн;

транспорт, складское хозяйство – 16,2 тыс. грн;

предоставление других видов услуг – 17,6 тыс. грн;

промышленность – 17,1 тыс. грн;

оптовая и розничная торговля; ремонт – 20,2 тыс. грн;

государственное управление и оборона – 21,7 тыс. грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 22,6 тыс. грн;

финансовая и страховая деятельность – 33,5 тыс. грн;

информация и телекоммуникации – 36,8 тыс. грн.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Киеве в январе зарплата учителей выросла на 10%, но на 10% уменьшилась доплата за престиж и на 10% уменьшилась муниципальная доплата. В других регионах учителям сняли почти все надбавки еще в 2022 году. Также были жалобы на принудительный отпуск за свой счет во время каникул.

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