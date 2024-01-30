Изменятся ли зарплаты в Украине в феврале: озвучены суммы окладов
В Украине планового роста зарплат в феврале не предполагается. Однако возможно индивидуальное повышение выплат со стороны работодателей. Минимальная зарплата в Украине выросла с 1 января – с 6,7 до 7,1 тыс. грн. Следующая волна повышений ожидается в апреле.
В апреле же зарплата будет составлять уже 8 тыс. грн. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.
В проект госбюджета добавлена пояснительная записка с прогнозом роста средней зарплаты до 21,8 тыс. грн. В прошлом году этот показатель равнялся 18,5 тыс. грн.
В 2025 году средняя зарплата должна увеличиться почти на четыре тысячи. То есть сумма составит 25,7 тыс. грн.
Как изменилась зарплата в январе?
В Украине средняя зарплата по состоянию на январь 2024 достигла 17,8 тыс. грн в вакансиях и 19,1 тыс. грн в резюме. При этом больше (36,8 тыс. грн) получают работники IT.
Уровень зарплат составляет:
- Строительство – 11,8 тыс. грн;
- временное размещение и организация – 11,8 тыс. грн;
- образование – 12 тыс. грн;
- искусство, спорт, развлечения и отдых – 12,9 тыс. грн;
- деятельность в сфере административного и - 14 тыс. грн;
- сельское хозяйство, лесное – 14,2 тыс. грн;
- здравоохранение и предоставление социальной – 14,3 тыс. грн;
- операции с недвижимым имуществом – 15 тыс. грн;
- транспорт, складское хозяйство – 16,2 тыс. грн;
- предоставление других видов услуг – 17,6 тыс. грн;
- промышленность – 17,1 тыс. грн;
- оптовая и розничная торговля; ремонт – 20,2 тыс. грн;
- государственное управление и оборона – 21,7 тыс. грн;
- профессиональная, научная и техническая деятельность – 22,6 тыс. грн;
- финансовая и страховая деятельность – 33,5 тыс. грн;
- информация и телекоммуникации – 36,8 тыс. грн.
Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Киеве в январе зарплата учителей выросла на 10%, но на 10% уменьшилась доплата за престиж и на 10% уменьшилась муниципальная доплата. В других регионах учителям сняли почти все надбавки еще в 2022 году. Также были жалобы на принудительный отпуск за свой счет во время каникул.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!