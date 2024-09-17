Дорогие билеты и разваливающиеся самолеты: пассажирские авиаперелеты в России оказались на грани

Цены на перелеты в России выросли на 28,4% на фоне серьезных проблем с техобслуживанием и дефицитом запчастей, вызванных санкциями. Россия пытается поддержать авиационную отрасль "серым" импортом деталей, но это лишь временная мера, которая не решает проблему безопасности.

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Об этом пишут росСМИ. Согласно данным Росстата, средняя стоимость авиаперелета в эконом-классе на 1000 км в августе 2024 года составила 7912 рублей.

Это рекордная сумма за всю историю статистики. В начале года цены поднялись на 34-42% в годовом выражении, и, по прогнозам, тенденция роста стоимости перелетов продолжится. По словам Министра транспорта России Романа Старовойта, причиной является увеличение расходов на поддержку летной пригодности самолетов, а также рост цен на топливо и наземные услуги. "Рост пассажиропотока повышает конкуренцию, но одновременно увеличивает расходы авиакомпаний на поддержку самолетов в рабочем состоянии", - заявил Старовойт.

Он также посоветовал россиянам покупать заранее билеты, чтобы сэкономить, ведь через систему динамического ценообразования цены на билеты могут меняться в зависимости от даты вылета и сезона. Однако даже в таких условиях расходы на авиаперелеты продолжают расти, и это не единственная проблема, с которой сталкивается авиационная отрасль РФ.

Помимо стремительного роста стоимости билетов, российская авиационная отрасль страдает серьезными проблемами с техническим обслуживанием самолетов. Западные авиагиганты Airbus и Boeing еще в марте 2022 г. прекратили поставку запчастей и технических услуг для российских авиакомпаний. Это привело к тому, что Россия, очень зависит от иностранных самолетов, столкнулась с острым дефицитом запчастей.

Согласно данным, полученным агентством Reuters, России пришлось потратить более 12 миллиардов долларов на государственные субсидии и кредиты для поддержки авиационного сектора на плаву. Эти деньги идут на прямую помощь авиакомпаниям, которые не могут полноценно обслуживать свои самолеты из-за нехватки запчастей. "Поддержание самолетов в рабочем состоянии стало огромной проблемой из-за отсутствия доступа к ключевым компонентам. После западных санкций масштабы проблемы значительно выросли", – отмечают эксперты Reuters.

Российская авиация в значительной степени возлагается на самолеты иностранного производства. По данным ch-aviation, из 991 самолета, используемых российскими авиакомпаниями, только 405 – российского производства. Среди них активно эксплуатируются лишь 133 самолета Superjet, остальные российские модели, такие как Туполев, Яковлев и Ильюшин, находятся в аварийном состоянии или не используются для регулярных рейсов. "Наш авиапарк перегружен иностранными самолетами, которые тяжело поддерживать без доступа к запчастям", – признал президент РФ Владимир Путин в декабре 2023 года.

Однако даже планы увеличить производство собственных самолетов не изменят ситуацию в ближайшее время. Эксперты считают, что инвестиции могут лишь временно сохранить авиапарк на уровне, но проблемы безопасности и технического обслуживания не исчезнут.

Из-за дефицита деталей, российские авиакомпании нашли обходные пути для поставок запчастей. Правительство РФ ввело "серую" схему импорта, позволяющую закупать запасные части через третьи страны без согласия производителей. Главными посредниками стали страны, не поддержавшие санкции против РФ, в том числе Турция, Китай, Таджикистан, ОАЭ и Кыргызстан.

Эта схема позволяет отчасти поддерживать работу иностранных самолетов, но она не решает проблему безопасности полетов. Запчасти, приобретенные по серой схеме, часто не отвечают требованиям производителей, что повышает риски аварий и технических сбоев во время полетов.

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