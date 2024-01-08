Из-за российских обстрелов Украина вошла в период дефицита генерирующих мощностей, нужно создавать новые, – Омельченко

Из-за обстрелов и оккупации энергетических объектов, украинская энергосистема вошла в период дефицита генерирующих мощностей.

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Об этом в интервью журналу "ЭнергоБизнес" рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Выпала Запорожская АЭС, Запорожская, Луганская, Углегорская ТЭС, другие станции, а есть такие, что под постоянной бомбардировкой сейчас находятся. , которые находятся на оккупированной территории. Здесь еще нужно добавить большое количество поврежденных и разрушенных блоков на подконтрольной украинскому правительству территории", – рассказал эксперт.

Омельченко уточнил, что из-за ракетных и дроновых атак были существенно разрушены подконтрольные мощности, в первую очередь, тепловой генерации, а также 2 ГВт мощности Укргидроэнерго.

"Они 1 ГВт восстановили, но еще нужно работать, чтобы восстановить остальные. А это где-то полгода", – отметил эксперт.

По словам Омельченко, украинская энергосистема вошла в период дефицита мощностей, потому нужно создавать новые.

"Надо строить новые станции. Чтобы это делать, нужно иметь благоприятный инвестиционный климат. Его невозможно иметь в энергетике и экономике, которая генерирует долги. И вот у нас замкнутый круг. И все это на фоне дефицита мощности", – рассказал он.

Ранее председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщал, что хроническая проблема энергосистемы и основная причина периодического возникновения дефицита электроэнергии заключается в последствиях вражеских обстрелов (прошлой зимой) и нахождении большого количества мощных электростанций в оккупации.